Pijany rowerzysta potrącił dziecko w wózku, a pijany ojciec z dzieckiem podróżował Data publikacji 15.09.2025 Powrót Drukuj Skrajnie nieodpowiedzialnie postąpił 36-latek z powiatu słupskiego, który będąc w stanie nietrzeźwości przewoził samochodem swoje 6-letnie dziecko. Policjanci zatrzymali go do kontroli w sobotę w nocy w Lęborku po otrzymaniu zgłoszeniu od świadka. Dzień wcześniej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pijanego rowerzysty i niespełna 2-letniego chłopca. Mężczyzna potrącił wózek, w którym znajdowało się dziecko.

Nietrzeźwi kierujący pojazdami stanowią ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Alkohol zaburza zdolność oceny sytuacji i reakcję, co zwiększa ryzyko wypadku. Policjanci, dla których priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, reagują na każde zgłoszenie dotyczące podejrzenia kierowania pojazdem przez osobę będącą pod wpływem alkoholu. Tak też było w minioną sobotę w nocy. Lęborscy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od świadka o kierowcy skody, który jedzie zygzakiem od strony Słupska w kierunku Lęborka. Zgłaszający jechał za tym pojazdem i wskazał mundurowym jego numery rejestracyjne. Policjanci zareagowali niezwłocznie i pojechali we wskazanym przez świadka kierunku. Na ulicy Słupskiej zauważyli skodę, której dotyczyło zgłoszenie i zatrzymali jej kierowcę do kontroli. Od razu wyczuli od siedzącego za kierownicą 36-latka z powiatu słupskiego alkohol. Jak sie poonadto okazało, na tylnym siedzeniu skody, w foteliku siedziała 6-letnia dziewczynka, jego córka. Badanie alkotestem wykazało, że 36-latek miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy i zaopiekowali się dzieckiem do czasu przyjazdu na miejsce jego matki. Skoda została odholowana i zabezpieczona na parkingu strzeżonym.

Wkrótce 36-latek usłyszy zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, przestępstwa zagrożonego karą 3 lat pozbawienia wolności i minimum 3-letnim zakazem prowadzenia pojazdów. Niewykluczone, że będzie też odpowiadał za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia.

Z kolei dzień wcześniej, po południu, na ulicy Kossaka w Lęborku doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego z udziałem pijanego rowerzysty. Policjantki ruchu drogowego, widząc zbiegowisko na ciągu pieszo rowerowym, sprawdziły, co jest tego powodem. Okazało się, że 51-letni lęborczanin jadąc rowerem, wjechał w wózek, w którym znajdował się niespełna 2-letni chłopiec. Dziecko wypadło z wózka, który przewrócił się na drogę. Na miejsce został skierowany zespół ratownictwa medycznego, ale na szczęście okazało się, że chłopcu nic poważnego się nie stało i nie wymaga hospitalizacji. Policjantki poddały badaniu alkotestem zataczającego się rowerzystę i okazało się, że mężczyzna miał w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu.

Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł, drugi mandat w takiej samej kwocie otrzymał za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości.