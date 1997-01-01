Nowy oficer łącznikowy polskiej Policji na Węgrzech Powrót Drukuj Młodszy inspektor Piotr Sochacki z dniem 1 września br. objął stanowisko oficera łącznikowego Policji, radcy Ambasady RP w Budapeszcie.

Na zdjęciu mł. insp. Piotr Sochacki i Jacek Śladewski, chargé d'affaires w Republice Węgierskiej

Młodszy inspektor Piotr Sochacki w Policji pełni służbę od 1997 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w służbie kryminalnej oraz w obszarze współpracy międzynarodowej, w szczególności w obszarze projektów pozaoperacyjnych i bilateralnych. W latach 2017-2025 Naczelnik Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP oraz Wydziału Współpracy Europejskiej BMWP KGP.

Do głównych zadań oficera łącznikowego polskiej Policji w Budapeszcie należy:

współpraca, wymiana informacji i dobrych praktyk z przedstawicielami policji węgierskiej, lokalnymi służbami porządku publicznego, a także z krajowym biurem Interpolu oraz oficerami łącznikowymi państw trzecich,

realizacja zadań wynikających z członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej,

promowanie wizerunku polskiej Policji na arenie międzynarodowej.

Aktualnie biura oficerów łącznikowych polskiej Policji funkcjonują w 14 krajach.

(BMWP KGP)