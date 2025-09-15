Wspólny front przeciw przestępczości ubezpieczeniowej - XV seminarium w APwSz Data publikacji 15.09.2025 Powrót Drukuj W dniach 11-12 września 2025 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyła się XV edycja seminarium naukowo-praktycznego pn. „Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej”.

Seminarium otworzyli: nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny - Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, podinsp. Ewelina Mączkorowska - Dyrektor Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP, pani Agnieszka Dąbrowska - Manager Zespołu ds. Prowadzenia Działalności Ubezpieczeniowej Polskiej Izby Ubezpieczeń, a także pan Piotr Raubo - Przewodniczący Komisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej PIU.

Organizatorami przedsięwzięcia byli przedstawiciele Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji, Akademii Policji w Szczytnie oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do udziału w wydarzeniu zaproszono funkcjonariuszy wydziałów do walki z przestępczością gospodarczą komend wojewódzkich, miejskich oraz powiatowych Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, funkcjonariuszy Urzędu Celno-Skarbowego, a także przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego, Prokuratury Krajowej oraz środowiska naukowego.

Głównym celem seminarium było podniesienie kompetencji, skuteczności i jakości współpracy organów ścigania i firm ubezpieczeniowych w zakresie ujawniania, zwalczania oraz zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce.

Organizacja seminarium naukowo-praktycznego stanowi już tradycję - tegoroczna edycja była już piętnastą. Przez dwa dni uczestnicy wysłuchali wystąpień prelegentów poświęconych m.in. zorganizowanym formom działalności przestępczej w polisach na życie, likwidacji szkód powstałych w wyniku świadomie spowodowanych kolizji drogowych, a także współpracy podmiotów reprezentujących firmy ubezpieczeniowe z funkcjonariuszami Policji oraz nowym możliwościom ścigania przestępczości ubezpieczeniowej.

W trakcie seminarium wręczono statuetki policjantom szczególnie zaangażowanym w działania na rzecz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej.

(Akademia Policji w Szczytnie)