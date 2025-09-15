Projekt HECTOR od kulis Data publikacji 15.09.2025 Powrót Drukuj Projekt HECTOR - wzmocnienie ochrony obiektów turystycznych w Europie to wspólna inicjatywa służb, instytucji prywatnych i samorządów z pięciu państw europejskich koordynowana przez Policję grecką i finansowana ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Polska, obok Grecji, Francji, Cypru i Bułgarii, odgrywa w nim istotną rolę sprawdzając nowe narzędzia, które będą wykorzystywane w ochronie miejsc szczególnie atrakcyjnych dla turystów. Dzisiaj, w ramach cyklu #PoniedziałekzHECTOREM, chcemy przybliżyć dwa innowacyjne rozwiązania, które wpisują się w nasz projekt: Critical Incidents Observatory (CIO) oraz platformę safEU.

Critical Incidents Observatory - co to takiego?

Jednym z najważniejszych elementów projektu HECTOR jest Obserwatorium Incydentów Krytycznych (CIO). Jest to inicjatywa, której głównym celem jest gromadzenie doświadczeń oraz analizowanie przypadków zagrożeń w obiektach turystycznych w całej Europie. Dzięki temu możliwe będzie nie tylko lepsze zrozumienie natury ataków i incydentów, ale także wypracowanie praktycznych rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa. Pozwoli to operatorom przestrzeni publicznej na to, aby jeszcze lepiej przygotować się do zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Warto zaznaczyć, ze dodatkowo służby z różnych państw otrzymają dostęp do tych samych, zweryfikowanych informacji, co znacząco wpłynie na zwiększenie skuteczności działań prewencyjnych i operacyjnych.

safEU - mobilna tarcza turystów

Drugim z kluczowych narzędzi tworzonych w ramach projektu HECTOR jest interaktywna aplikacja mobilna safEU, która ma zwiększyć bezpieczeństwo turystów w europejskich miastach. Umożliwi ona szybki kontakt użytkownika z odpowiednimi służbami co pozwoli z kolei na natychmiastowe zgłaszanie podejrzanych sytuacji czy zachowań. Aplikacja będzie wyposażona w funkcję alarmową SOS, która dzięki geolokalizacji, przekaże służbom dokładne miejsce zdarzenia, a także dostarczy użytkownikowi wskazówek dotyczących dalszego postępowania. Aplikacja ta ma pełnić rolę narzędzia edukacyjnego i informacyjnego, które w prosty sposób wyjaśni, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie szukać pomocy i jakie procedury obowiązują w danym kraju.

HECTOR w praktyce

Projekt HECTOR – wzmocnienie ochrony obiektów turystycznych w Europie pokazuje, że w obliczu rosnących wyzwań związanych z bezpieczeństwem turystów na starym kontynencie jak i na całym świecie, konieczne jest nie tylko nowoczesne podejście, ale także współpraca międzynarodowa. Zarówno CIO i safEU to przykłady tego, w jaki sposób projekt ten łączy nowoczesne technologie oraz edukację. W ten sposób Europa staje się miejscem przygotowanym na potencjalne zagrożenia. Hector to nie tylko odpowiedź na doświadczenia ataków terrorystycznych, które miały miejsce w przeszłości, ale przede wszystkim inwestycja w przyszłość – w bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych.

Tekst : Agnieszka Włodarska / BKS KGP

Film: podkom. Tomasz Lis / BKS KGP

