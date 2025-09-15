Policjanci udzielili pierwszej pomocy 17-latkowi Data publikacji 15.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z mysłowickiej patrolówki udzielili pierwszej pomocy 17-letniemu mieszkańcowi naszego miasta, który poważnie skaleczył się w stopę. Nastolatek w dzielnicy Bończyk nadepnął na rozbite szkło, które przebiło podeszwę jego buta. Mundurowi po opatrzeniu rany przekazali poszkodowanego w ręce zespołu ratownictwa medycznego, który przetransportował go do szpitala.

Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę przed godziną 15:00. 17-latek z Mysłowic poruszając się chodnikiem w dzielnicy Bończyk nadepnął na rozbite szkło, które przebiło jego buta raniąc go poważnie w stopę.

Pierwsi na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci z mysłowickiej patrolówki, którzy natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu. Mundurowi opatrzyli zranioną stopę, która mocno krwawiła.

17-latek został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, który przetransportował go do szpitala, gdzie udzielono mu dalszej pomocy.

Policjanci na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Mysłowic. Ich zadania to nie tylko zapobieganie i reagowanie na przestępstwa i wykroczenia. Często to właśnie oni są pierwsi na miejscu zdarzenia, gdzie udzielają pomocy poszkodowanym przed przybyciem na miejsce innych służb.