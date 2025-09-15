Areszt dla zatrzymanego z Mieściska Data publikacji 15.09.2025 Powrót Drukuj Zatrzymany w sprawie zakłócenia liturgii mężczyzna został dzisiaj rano doprowadzony do Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec zatrzymanego areszt.

W piątek, 12.09.2025 r. wieczorem policjanci zatrzymali 47-letniego mieszkańca Mieściska. Mężczyzna wtargnął do kościoła w trakcie, gdy odprawiana była msza święta. Zaczął wulgarnie zwracać się do księdza i przepychać go, wymuszając, aby zakończył liturgię. Gdy nie osiągał zamiaru, dokonał zniszczeń w świątyni. Uszkodził zabytkowy krzyż, wyposażenie ołtarza.

Mężczyzna w chwili zatrzymania był nietrzeźwy - miał 1,3 promila alkoholu w organizmie. Policjanci z wydziału kryminalnego przyjęli zawiadomienie od sprawującego liturgię proboszcza, ustalili świadków zdarzenia - zarówno uczestników mszy świętej, jak i obsługę kościoła. Zabezpieczone zostało nagranie transmisji mszy świętej.

Następnego dnia w sobotę policjanci przesłuchali świadków zachowania mężczyzny, a także wykonali czynności procesowe z zatrzymanym. Mężczyzna usłyszał zarzuty zakłócenia liturgii mszy świętej, znieważenia i zniszczenia przedmiotu czci religijnej, zmuszenia kapłana do określonego zachowania, przy czym naruszania jego nietykalności, zniszczenia mienia. Wstępnie wycenione straty materialne spowodowane zachowaniem mężczyzny opiewają na około 10 tysięcy złotych. Okoliczności sprawy, zważając na zachowanie mężczyzny, dało podstawę wymiarowi sprawiedliwości do obostrzenia kary. Za popełnione przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Materiał dowodowy, jaki w postępowaniu zgromadzili policjanci dał podstawę Prokuratorowi Rejonowemu do złożenia wniosku o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec mężczyzny areszt na 3 miesiące.