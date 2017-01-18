17- i 18-latek trafili do aresztu za pozbawienie wolności rówieśnika Data publikacji 15.09.2025 Powrót Drukuj Dramatyczna sytuacja miała miejsce 3 września 2025 roku. Tego dnia, działając wspólnie i w porozumieniu, 17-letni obywatel Ukrainy oraz 18-letni mieszkaniec Czarnkowa bezprawnie pozbawili wolności 18-letniego mieszkańca Czarnkowa.

Młodzi mężczyźni, bezprawnie pozbawili wolności pokrzywdzonego, założyli mu kajdanki, wielokrotnie uderzali, kopali, dusili i grozili pozbawieniem życia. Przez kilka godzin przewozili go samochodem osobowym, zatrzymując się w różnych miejscach, przy czym wobec pokrzywdzonego stosowali różne akty przemocy. Ofierze udało się w końcu uciec z jadącego samochodu. Ponadto 17-latek dokonał kradzieży rozbójniczej telefonu komórkowego pokrzywdzonego.

Zawiadomienie o zdarzeniu wpłynęło do policjantów z Czarnkowa 8 września br. Tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali 17-latka, który był już im wcześniej znany z przestępstwa paserstwa. Następnego dnia kryminalni zatrzymali 18-letniego mieszkańca Czarnkowa, przy którym znaleziono substancje zabronione w postaci mefedronu.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego na wniosek Policji, Prokurator z Trzcianki zawnioskował o tymczasowy areszt. W dniu 11 września Sąd Rejonowy w Trzciance zdecydował, że obaj młodzi mężczyźni spędzą w areszcie dwa miesiące. Tego samego dnia zostali przewiezieni do Aresztu Śledczego w Szamotułach.

Miejmy nadzieję, że ten czas pozwoli im na refleksję nad skutkami swojego zachowania i sposobem, w jaki wkraczają w dorosłość.

Zgodnie z art. 189 §3 Kodeksu karnego, za bezprawne pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat. Dodatkowo 17-latkowi może grozić odpowiedzialność za kradzież rozbójniczą, a 18-latkowi – za posiadanie substancji zabronionych.