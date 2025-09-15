Uroczyste rozpoczęcie Finału XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Ruchu Drogowego Data publikacji 15.09.2025 Powrót Drukuj W Katowicach, sercu województwa śląskiego, rozpoczął się Finał XXXV Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Przez kilka dni najlepsi funkcjonariusze z całej Polski rywalizować będą w szeregu wymagających konkurencji, sprawdzających ich wiedzę, sprawność fizyczną i umiejętności praktyczne. W przyjaznej atmosferze mundurowej rywalizacji, połączonej ze śląską gościnnością i wyjątkowym klimatem regionu wyłoniony zostanie najlepszy policjant ruchu drogowego w kraju. Jednocześnie poznamy także zwycięzców w poszczególnych konkurencjach.

Od 35 lat organizowany jest konkurs „Policjant Ruchu Drogowego”, którego celem jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych funkcjonariuszy dbających na co dzień o bezpieczeństwo na polskich drogach. Wydarzenie stanowi znakomitą okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy najlepszymi z najlepszych policjantów ruchu drogowego. W tym roku Finał XXXV Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” odbywa się w województwie śląskim, które współorganizatorem tego wydarzenia jest po raz pierwszy.

Dzisiaj w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczysta inauguracja tegorocznego finału konkursu, połączona z odprawą techniczną, podczas której nastąpiło losowanie numerów startowych oraz powołanie zespołów sędziowskich. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku insp. Jackowi Stelmachowi, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach przez podinsp. Krzysztofa Stankiewicza, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Następnie wiceszef śląskich policjantów powitał uczestników wydarzenia oraz dokonał uroczystego otwarcia konkursu.



Jako kolejny głos zabrał insp. dr Krzysztof Dymura, Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policj, który podkreślił, że udział w konkursie sprzyja rozwojowi zawodowemu, zdobywaniu nowych umiejętności oraz doskonaleniu tych już posiadanych przez uczestników, będących zwycięzcami eliminacji wojewódzkich w swoich garnizonach. To wydarzenie od lat inspiruje i integruje środowisko policyjne, szczególnie funkcjonariuszy ruchu drogowego. Bez wątpienia jest to jeden z najbardziej prestiżowych i popularnych konkursów policyjnych, mający realny wpływ na bezpieczeństwo – ponieważ wyszkoleni i świetnie przygotowani policjanci wprost przekładają się na jakość działań podejmowanych na rzecz obywateli oraz ich bezpieczeństwo.

Honorowy patronat nad finałem objęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Prezydent Miasta Katowice.

Organizatorami wydarzenia są: Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkoła Policji w Katowicach. Sędzią Głównym finału konkursu jest mł. insp. Agnieszka Sałkowska, Naczelnik Wydziału Koordynacji i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

We wtorek, 16 września 2025 r., rywalizacja rozpocznie się konkurencją kierowania ruchem drogowym na skrzyżowaniu oraz testem ze znajomości przepisów. Przez trzy dni 36 uczestników – 34 najlepszych policjantów ruchu drogowego z całej Polski oraz 2 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej biorących udział w wydarzeniu na zasadzie honorowego uczestnictwa – zmierzy się w sześciu konkurencjach: teście wiedzy, strzelaniu z broni służbowej, kierowaniu ruchem drogowym, jeździe sprawnościowej motocyklem.

Wielki finał XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Ruchu Drogowego odbędzie się w piątek o godz. 11:00 na placu Slawika i Antalla w Katowicach - przed Spodkiem. Podczas uroczystości poznamy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu, a także będziemy świadkami ślubowania nowo przyjętych policjantów.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w wydarzeniu.