Potrącił motocyklistę i uciekł do Niemiec. Został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa Data publikacji 16.09.2025 Powrót Drukuj Policyjni poszukiwacze doprowadzili do ustalenia miejsca pobytu, zatrzymania i ekstradycji 35-latka, podejrzanego o najechanie autem na 56-latka w powiecie gołdapskim w 2024 roku. Jako kierowca osobówki mężczyzna wjechał w stojącego na poboczu motocyklistę. Pokrzywdzony trafił do szpitala, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia i zaczął się ukrywać na terenie Niemiec. Współpraca polskich i niemieckich organów ścigania doprowadziła do jego zatrzymania i przedstawienia zarzutu usiłowania zabójstwa.

Początek tej sprawy miał miejsce 21 września 2024 roku. Tego dnia, w sobotnie popołudnie, doszło do poważnego zdarzenia drogowego w Botkunach na drodze wojewódzkiej nr 651, w powiecie gołdapskim. Kierujący osobowym mercedesem zjechał na lewy pas ruchu i uderzył w unieruchomiony motocykl, na którym siedział 56-letni mieszkaniec województwa podlaskiego. Motocyklista doznał groźnych obrażeń i został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sprawca tego wypadku nie udzielił motocykliście pomocy, nie czekał na przyjazd służb ratunkowych i odjechał z miejsca zdarzenia.

Policjanci i technik kryminalistyki przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli dostępne ślady. Czekali też na możliwość przesłuchania rannego mężczyzny. Gdy policjanci ustalili tożsamość kierowcy, dążyli do jak najszybszego zatrzymania 36-letniego mieszkańca Gołdapi.

Mężczyzna mając najprawdopodobniej świadomość, że policjanci go poszukują, od samego początku zaczął się ukrywać i wyjechał do Niemiec. W związku z tym policjanci i prokurator wystąpili o wystawienie za nim europejskiego nakazu aresztowania, do czego sąd się przychylił. To rozpoczęło intensywną pracę operacyjną, podjętą wspólnie z policjantami z Niemiec. Poszukiwany 36–latek żeby zmylić trop zmieniał miejsca przebywania. Dzięki intensywnej pracy policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ustalone zostało jego miejsce pracy i najbardziej prawdopodobne miejsce zamieszkania w Hamburgu. Dobra współpraca z zagranicznymi partnerami doprowadziła do tego, że 36–latek w czerwcu 2025 roku został zatrzymany przez niemieckich policjantów. To rozpoczęło procedurę ekstradycyjną, którą w drugiej połowie sierpnia zakończyło przekazanie mężczyzny stronie polskiej. Wobec zatrzymanego zastosowany został areszt tymczasowy.

W miniony czwartek, 11.09.2025 r., 36-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Olecku. Tam, biorąc pod uwagę wszystkie ustalone okoliczności zdarzenia oraz zebrany materiał dowodowy, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu kara od 10 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator złożył wniosek o dalsze stosowanie aresztu tymczasowego. Sąd przychylił się do tego wniosku, przedłużając areszt tymczasowy do 16 listopada 2025 roku.

Na filmie widoczne jest miejsce zdarzenia drogowego, rozbite pojazdy oraz pracujący policjanci na drodze. W kolejnym ujęciu widoczny jest zatrzymany mężczyzna, prowadzony przez policjantów do budynku sądu.

( KWP w Olsztynie / mw)