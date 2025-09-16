Kierował autem pod działaniem narkotyków i zaatakował policjantów. 31-latek usłyszał zarzuty Data publikacji 16.09.2025 Powrót Drukuj Żagańscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem, który podczas czynności zachowywał się nerwowo. Test narkotykowy wykazał, że znajdował się on pod działaniem środków odurzających, które dodatkowo posiadał przy sobie. 31-latek nie wykonywał poleceń i naruszył nietykalność cielesną jednego z funkcjonariuszy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.

W piątek wieczorem (12 września) policjanci z żagańskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej w miejscowości Witków kierującego samochodem osobowym. Mimo tego, że mężczyzna był trzeźwy, posiadał uprawnienia, a jego pojazd był dopuszczony do ruchu, to cały czas zachowywał się bardzo nerwowo i unikał kontaktu wzrokowego z funkcjonariuszami. Wzbudziło to ich podejrzenia, że może znajdować się on pod działaniem narkotyków. Zapytany o to, czy zażywał jakieś środki odurzające i czy posiada takie przy sobie, stanowczo zaprzeczał. Policjanci nie dali jednak wiary jego słowom i po chwili ujawnili przy nim substancje zabronione.

Gdy 31-latek został zatrzymany, stał się bardzo agresywny, stawiał czynny opór i nie wykonywał poleceń policjantów. W pewnym momencie zaatakował jednego z mundurowych i naruszył jego nietykalność cielesną. Wykonanie testu narkotykowego potwierdziło, że zatrzymany kierowca był pod działaniem środków odurzających. Od mężczyzny pobrano krew do badań, aby ustalić co dokładnie i w jakich ilościach zażył. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.