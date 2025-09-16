Liderzy grupy przestępczej wyłudzający kody BLIK zatrzymani. Zabezpieczono m.in. sztabki złota Data publikacji 16.09.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali dwóch mężczyzn, liderów grupy przestępczej zajmującej się dokonywaniem przestępstw finansowych metodą na wyłudzanie kodów płatności. Policjanci zarekwirowali środki finansowe należące do sprawców na łączną kwotę kilkuset tysięcy złotych w tym sztabki złota i pojazdy.

Białostoccy funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, podczas wielomiesięcznego postępowania, w trakcie którego przeanalizowali znaczne ilości zgromadzonych danych – głównie cyfrowych, ustalili schemat działania grupy przestępczej, zajmującej się dokonywaniem przestępstw finansowych metodą na wyłudzanie kodów BLIK. Ustalili członków grupy przestępczej z podziałem na pełnione w grupie role, tj. organizatorów procederu, osoby werbujące jego uczestników, w tym wypłacających gotówkę pochodzącą z przestępstw.

Przestępczy proceder trwał od dłuższego czasu i polegał na bezprawnym uzyskiwaniu dostępu do kont na popularnych portalach społecznościowych, następnie podszywaniu się pod jego użytkowników i stosując różnego rodzaju socjotechniki rozsyłanie wiadomości na komunikatorach z prośbą o podanie kodu BLIK. W ogromnej ilości przypadków było to na tyle skuteczne, że oszukanych mogło zostać co najmniej kilka tysięcy osób z terenu całego kraju na kwotę nawet do kilku milionów złotych.

Policjanci Zarządu w Białymstoku CBZC w ścisłym porozumieniu z prokuratorem z Prokuratury Rejonowej w Hajnówce, dokonali na terenie Białegostoku oraz Szczecina kolejnych zatrzymań. Tym razem w ręce policjantów „wpadło” dwóch liderów grupy przestępczej, wobec których sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Ponadto zabezpieczono narzędzia i przedmioty służące do popełniania przestępstw, zarekwirowano środki finansowe należące do sprawców na łączną kwotę kilkuset tysięcy złotych w tym gotówkę, sztabki złota czy pojazdy.

Postępowanie ma charakter rozwojowy, planowane są kolejne czynności zmierzające do zakończenia przestępczego procederu.