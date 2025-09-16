Dzięki współpracy polskiej i belgijskiej Policji, mieszkaniec powiatu oświęcimskiego uzyskał pomoc medyczną Data publikacji 16.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji, współpracując z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz z policjantami z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji, uruchomili procedurę, w ramach której mieszkaniec powiatu oświęcimskiego, przebywający za granicą, a znajdujący się w kryzysie emocjonalnym, szybko otrzymał pomoc medyczną.

12.09.2025 br., tuż przed godziną 16.00 do oświęcimskiej komendy Policji zgłosił się mieszkaniec powiatu oświęcimskiego. Mężczyzna powiadomił, że podczas rozmowy z 29-letnim synem przebywającym w Belgii zauważył, że znajduje się on w kryzysie emocjonalnym.

Policjanci ustalili belgijski adres mężczyzny. Informacja z niezbędnymi danymi mężczyzny została przekazana do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a następnie trafiła do znajdującego się na terenie Belgii polskiego oficera łącznikowego z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Po kilkudziesięciu minutach oświęcimscy policjanci otrzymali wiadomość, że belgijscy policjanci i ratownicy interweniowali w miejscu zamieszkania 29-latka. Mężczyźnie udzielono pomocy medycznej.

Na terenie każdego powiatu znajduje się wiele instytucji, między innymi powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych. Pomocą w sytuacjach kryzysowych służą również pracownicy Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji ITAKA 22 484 88 01. Szczegółowe informacje na stronie Stop Depresji. Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego bezpłatny telefon 800 70 2222. Szczegółowe informacje na stronie Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym.