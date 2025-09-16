Stop agresji drogowej Data publikacji 16.09.2025 Powrót Drukuj Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów policjantów. Elektroniczna skrzynka ,,Stop agresji drogowej” umożliwia każdemu kto zarejestrował rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poinformowanie funkcjonariuszy. Jest to narzędzie, które pozwala eliminować z dróg piratów drogowych stwarzających zagrożenie nie tylko dla siebie ale i dla innych użytkowników dróg. Twoja reakcja ma znaczenie. Jeśli zarejestrowałeś agresywne zachowanie innego uczestnika ruchu - POWIADOM NAS!

Na policyjną skrzynkę Stop Agresji Drogowej trafiło nagranie z videorejestratora, na którym kierująca samochodem Dacia Doker, nie zastosowała się do znaku P-4 (linia podwójna ciągła). Takie zachowanie stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.

Dzięki zgłoszeniu policjanci szybko ustalili sprawcę wykroczenia. Kobieta została ukarana mandatem oraz punktami karnymi.

Film Stop_Agresji_Drogowej.mp4

Pamiętajmy, że każdy może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa, reagując na agresywne zachowania uczestników ruchu.

Zdarzenia, do których doszło na terenie woj. warmińsko – mazurskiego wysyłamy na adres:

http://stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl

Za pośrednictwem powyższego adresu policjanci przyjmują do dalszej realizacji zgłoszenia, w szczególności nagrania, zdjęcia oraz opisy niebezpiecznych, agresywnych zachowań uczestników ruchu drogowego.

(kh)