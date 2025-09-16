Stop agresji drogowej
Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów policjantów. Elektroniczna skrzynka ,,Stop agresji drogowej” umożliwia każdemu kto zarejestrował rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poinformowanie funkcjonariuszy. Jest to narzędzie, które pozwala eliminować z dróg piratów drogowych stwarzających zagrożenie nie tylko dla siebie ale i dla innych użytkowników dróg. Twoja reakcja ma znaczenie. Jeśli zarejestrowałeś agresywne zachowanie innego uczestnika ruchu - POWIADOM NAS!
Na policyjną skrzynkę Stop Agresji Drogowej trafiło nagranie z videorejestratora, na którym kierująca samochodem Dacia Doker, nie zastosowała się do znaku P-4 (linia podwójna ciągła). Takie zachowanie stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.
Dzięki zgłoszeniu policjanci szybko ustalili sprawcę wykroczenia. Kobieta została ukarana mandatem oraz punktami karnymi.
Pamiętajmy, że każdy może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa, reagując na agresywne zachowania uczestników ruchu.
Zdarzenia, do których doszło na terenie woj. warmińsko – mazurskiego wysyłamy na adres:
http://stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl
Za pośrednictwem powyższego adresu policjanci przyjmują do dalszej realizacji zgłoszenia, w szczególności nagrania, zdjęcia oraz opisy niebezpiecznych, agresywnych zachowań uczestników ruchu drogowego.
(kh)