Policjanci z Wejherowa rozbili grupę oszustów Data publikacji 16.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału zajmującego się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zakończyli czynności w sprawie oszustw przy zakupie i sprzedaży samochodów. Po skierowaniu do sądu aktu oskarżenia w tej sprawie, dwaj mężczyźni po wcześniejszym tymczasowym aresztowaniu zostali skazani na karę 3 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zakończyli długotrwałe śledztwo dotyczące serii oszustw związanych z transakcjami kupna i sprzedaży pojazdów. Mundurowi do ubiegłego roku pracowali nad tą sprawą, a ich wysiłki doprowadziły do zatrzymania trzech mężczyzn: mieszkańców powiatu wejherowskiego, kartuskiego oraz Gdyni.

Policjanci ustalili, że największą działalność przestępczą podejmowali 34-latek z powiatu wejherowskiego oraz 29-latek z powiatu kartuskiego. Mężczyźni działając wspólnie i w porozumieniu, oszukiwali sprzedających samochody, przedstawiając im sfałszowane potwierdzenia przelewów. W ten sposób nabyli siedem różnych pojazdów, w tym dwie Skody Superb, dwa Ople Insignia, Forda Focusa, Audi A6 oraz Nissana Qashqaia. Straty jakie spowodowali przekroczyły kwotę ponad 110 000 zł.

Obaj mężczyźni usłyszeli łącznie po 11 zarzutów, głównie dotyczących oszustw, ale także kradzieży paliwa, wyłudzeń danych oraz posługiwania się sfałszowanymi dokumentami w ramach recydywy. Zostali zatrzymani na początku tego roku - 34-latek w styczniu, a jego młodszy wspólnik pod koniec marca, po tym jak przez pewien czas ukrywał się przed organami ścigania. W następstwie tych zatrzymań, wobec tej dwójki zastosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Trzeci z zatrzymanych, 60-letni mieszkaniec Gdyni, usłyszał jeden zarzut. W jego przypadku zastosowano policyjny dozór, co oznacza, że musi stawiać się dwa razy w tygodniu w jednostce Policji.

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej funkcjonariuszy odzyskali wszystkie ukradzione pojazdy, w tym jeden z poza granic naszego kraju. Auta zostały zwrócone ich prawowitym właścicielom.

26 sierpnia br. śledczy skierowali akt oskarżenia do sądu. Dwaj główni sprawcy 34 i 29-latek zostali skazani na karę 3 lat pozbawienia wolności i rozpoczęli jej odbywanie.