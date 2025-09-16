Pościg, oddane strzały i zatrzymanie 52-letniego kierowcy, który był notowany Data publikacji 16.09.2025 Powrót Drukuj Dziś godzinach porannych na terenie Gdyni policjanci zatrzymali 52-latka, który nie zatrzymał się do kontroli. Podczas pościgu za kierującym osobowym volkswagenem policjanci wykorzystali alarmowo broń, oddając strzały. Uciekający doprowadził także do kolizji z radiowozami. Ostatecznie funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę. Okazało się, że miał cofnięte uprawnienia i był notowany za inne przestępstwa.

Około godziny 6.40 na ul. Chylońskiej, policjanci z Chyloni jadąc oznakowanym radiowozem chcieli zatrzymać do kontroli kierującego volkswagenem. Kierowca nie zatrzymał się, przyśpieszył i zaczął uciekać ul. Morską w stronę Estakady Kwiatkowskiego. Mężczyzna wjechał na estakadę, a następnie na Obwodnicę Trójmiasta, po czym zjechał na ul. Chwarznieńską. Policjanci użyli radiowozu jako środka przymusu bezpośredniego, ale kierowca volkswagena nie zatrzymał się, doprowadzając do kolizji z pojazdem służbowym. Mundurowi wykorzystali broń alarmowo oddając strzały. Nikomu nic się nie stało.

Do akcji dołączyli funkcjonariusze z Chwarzna. Kierowca volkswagena doprowadził do kolizji również z ich radiowozem. Ucieczka zakończyła się przy ul. Koperkowej, gdzie mężczyzna porzucił auto i usiłując zbiec pieszo, wyrzucił przy tym zawiniątko z białą substancją. Policjanci z Chwarzna dogonili go i zatrzymali. Kierującym okazał się 52-letni mieszkaniec Gdyni, który miał wydaną decyzję przez urząd miasta o cofnięciu uprawnień. Ponadto okazało się, że 52-latek był już notowany za narkotyki, groźby karalne, kierowanie w stanie nietrzeźwości, znieważenie i naruszenie nietykalności funkcjonariusza.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki, a o zdarzeniu poinformowano prokuraturę. Teraz mundurowi ustalają szczegóły i okoliczności tego zdarzenia, a mężczyzna nie uniknie odpowiedzialności.