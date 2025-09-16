Spowodował wypadek po alkoholu i uciekł. 23-latek objęty dozorem policyjnym Data publikacji 16.09.2025 Powrót Drukuj 23-letni kierowca Volkswagena Golfa odpowie za spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia. Decyzją prokuratora został objęty dozorem policyjnym.

Do zdarzenia doszło w sobotę na ul. Wojska Polskiego w Kościerzynie. Kierujący Volkswagenem Golfem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, wymusił pierwszeństwo przejazdu prawidłowo jadącemu 25-letniemu motocykliście. Po zderzeniu sprawca nie udzielił pomocy poszkodowanemu i uciekł z miejsca wypadku.

Mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania i w pobliżu miejsca zdarzenia zatrzymali 23-latka. Jak się okazało, to właśnie on kierował golfem. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie. Pobrano od niego także krew do dalszych badań. Ponadto ustalono, że nie posiadał on uprawnień do kierowania pojazdami. 23-latek trafił do policyjnego aresztu.

Ranny 25-letni motocyklista został przewieziony do szpitala. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutów spowodowania wypadku drogowego pod wpływem alkoholu oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Za te przestępstwa grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.