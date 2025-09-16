Nieoczekiwana akcja ratunkowa policjantów ze Starego Miasta - uratowali życie mężczyźnie z atakiem padaczki Data publikacji 16.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto, pełniący służbę w jednostce, podjęli działania ratujące życie. W poczekalni komisariatu jeden z mężczyzn nagle dostał ataku padaczki. Postawa policjantów po raz kolejny udowadnia, że służba w Policji to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny, ale także gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji, gdy zagrożone jest ludzkie życie.

Funkcjonariusze natychmiast wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe oraz przystąpili do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki ich szybkim i zdecydowanym działaniom udało się zabezpieczyć mężczyznę do czasu przyjazdu zespołu medycznego i zapobiec pogorszeniu się jego stanu zdrowia.

Postawa policjantów po raz kolejny udowadnia, że służba w Policji to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny, ale także gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji, gdy zagrożone jest ludzkie życie.

( KWP we Wrocławiu / mw)