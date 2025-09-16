Zlikwidowane laboratorium narkotykowe Data publikacji 16.09.2025 Powrót Drukuj Wspólne działania policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Komendy Powiatowej w Ełku przyczyniły się do zlikwidowania miejsca, gdzie wytwarzane były substancje psychotropowe. Policjanci zabezpieczyli 65 litrów płynów, z których właściciel najprawdopodobniej wytwarzał narkotyki. W domu policjanci zabezpieczyli także 4,5 kg skrystalizowanych substancji. Mężczyzna posiadał 23010 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Sąd na wniosek aresztował mężczyzny.

Policjanci ustalili, że w jednym z nowo wybudowanych domów na terenie powiatu ełckiego może znajdować się nielegalne laboratorium, w którym wytwarzane są substancje psychotropowe.

W trakcie wspólnych działań Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Komendy Powiatowej w Ełku policjanci na poddaszu ujawnili specjalnie przygotowaną przez właściciela domu aparaturę przeznaczoną do wytwarzania narkotyków. Podobne przyrządy mężczyzna posiadał w swoim samochodzie dostawczym. Przy ich użyciu, oraz specjalnych substancji chemicznych, mężczyzna wytwarzał znaczne ilości substancji psychotropowych.

W trakcie wielogodzinnych czynności procesowych policjanci zabezpieczyli łącznie 65 litrów płynów, prawdopodobnie mających posłużyć mężczyźnie do wytwarzania narkotyków. Trwają badania laboratoryjne, które mają ustalić, jakiego dokładnie rodzaju są to środki. Szacunkowo z takiej ilości płynu można wytworzyć około 26 kilogramów narkotyków w postaci stałej.

W domu było także 4,5 kilograma już skrystalizowanych substancji, które zostały zabezpieczone do dalszych badań laboratoryjnych. Wiadomo już, że część z nich to mefedron. Trwające analizy biegłych zweryfikują pozostałe substancje.

Mężczyzna poczynił starania do wprowadzenia znacznej ilości substancji psychotropowych do obrotu, część narkotyków była już poporcjowana i przygotowana do dalszej dystrybucji na terenie kraju.

Policjanci w samochodzie 36-latka zabezpieczyli także papierosy różnych marek bez polskich znaków skarbowych akcyzy, łącznie 23010 sztuk paczek po 20 sztuk papierosów w każdej. Mężczyzna naraził przez to Skarb Państwa na uszczuplenie z tytułu niezapłaconych podatków w kwocie ponad 644 tys. złotych.

Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Ełku tymczasowo aresztował mężczyznę. Mężczyźnie grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ełku policjanci prowadzoną dalsze czynności.

( KWP w Olsztynie / kc)