KAS i Policja zatrzymała transport nielegalnych środków ochrony roślin Data publikacji 16.09.2025 Powrót Drukuj Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa oraz Komenda Powiatowa w Golubiu-Dobrzyniu zatrzymała nielegalne środki ochrony roślin. Zabezpieczone pestycydy mogłyby zostać wykorzystane do oprysku ponad 1000 hektarów upraw. Zatrzymano dwóch mężczyzn.

Na początku września funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu oraz policjanci z Komendy Powiatowej w Golubiu-Dobrzyniu na terenie pow. golubsko-dobrzyńskiego zatrzymali do kontroli samochód osobowy. W pojeździe znaleźli 160 litrów nielegalnych środków ochrony roślin, 17 saszetek z granulatem oraz 33 etykiety samoprzylepne. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa pobrała próbki zabezpieczonych substancji do badań laboratoryjnych.

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej w Golubiu-Dobrzyniu. Funkcjonariusze na posesji zatrzymanego mężczyzny znaleźli i zabezpieczyli 515 litrów cieczy oraz ponad 5 kg granulatu, w 160 saszetkach o różnej gramaturze. Były to środki niedopuszczone lub wycofane z obrotu na terytorium Polski i Unii Europejskiej. Taka ilość substancji mogłaby zostać nielegalnie wykorzystana do oprysku i skażenia ponad 1000 hektarów upraw rolnych.

Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę oraz właściciela posesji w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa nielegalnego przemieszczania i składowania środków ochrony roślin. Zatrzymanym grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Golubiu-Dobrzyniu.