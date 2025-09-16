Polsko-niemieckie spotkanie w ramach projektu LUMEN Data publikacji 16.09.2025 Powrót Drukuj Głównym tematem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie zwalczania zorganizowanej transgranicznej przestępczości samochodowej. W przedsięwzięciu udział wzięło ponad 50 osób, w tym funkcjonariusze polskiej Policji z wybranych zarządów terenowych CBŚP, a także z komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji, jak również przedstawiciele niemieckich i czeskich organów ścigania. Obecni byli także oficerowie łącznikowi Policji polskiej w Berlinie, niemieckiej i czeskiej Policji w Warszawie oraz przedstawiciele Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku.

W Warszawie, w ramach tego projektu, miało miejsce spotkanie operacyjne, zorganizowane przez Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Centralnego Biura Śledczego Policji i niemieckich jednostek Policji z Landeskriminalamt Baden-Württemberg i LKA Polizei Berlin. Spotkanie otworzył p.o. Zastępca Komendanta CBŚP insp. Rafał Miłosiewicz, a obrady prowadzili: mł. insp. Adam Radoń-Naczelnik WZZPK CBŚP oraz przedstawiciele strony niemieckiej: Jens Tangenberg i Thomas Susebach z LKA Berlin. W przedsięwzięciu udział wzięło ponad 50 osób, w tym funkcjonariusze polskiej Policji z wybranych zarządów terenowych CBŚP, a także z komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji, jak również przedstawiciele niemieckich i czeskich organów ścigania. Obecni byli także oficerowie łącznikowi Policji polskiej w Berlinie, niemieckiej i czeskiej Policji w Warszawie oraz przedstawiciele Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku.

Głównym tematem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie zwalczania zorganizowanej transgranicznej przestępczości samochodowej. Uczestnicy omówili zasady współpracy i wymiany informacji, a także sposoby realizacji zadań w ramach wspólnych, międzynarodowych zespołów śledczych „JIT” czyli „Joint Investigation Teams”. Podczas spotkania odbyły się warsztaty poświęcone wspólnym działaniom operacyjnym w wybranych sprawach.

Centralne położenie Polski w Europie, w połączeniu z ułatwieniami w ruchu granicznym wynikającymi z członkostwa w Unii Europejskiej i przynależności do strefy Schengen, definiują rolę naszego kraju we współpracy międzynarodowej na rzecz zapobiegania i zwalczania transgranicznej przestępczości zorganizowanej. Centralne Biuro Śledcze Policji jest jednym z kluczowych ogniw środowiska bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Podczas realizacji swoich zadań funkcjonariusze CBŚP korzystają ze wszystkich dostępnych międzynarodowych kanałów wymiany informacji kryminalnych – zarówno w aspekcie bilateralnym, jak i ogólnoeuropejskim.

Projekt ISF „LUMEN” jest realizowany w ramach EMPACT OPC, czyli Europejskiej Multidyscyplinarnej Platformy Przeciwko Zagrożeniom Przestępstwami w Obszarze Przestępstw Przeciwko Mieniu. Jest to platforma współpracy operacyjnej zainteresowanych państw członkowskich, instytucji i agencji unijnych, a także partnerów trzecich mająca na celu zwalczanie przestępczości międzynarodowej. Projekt ISF LUMEN skupia się na czterech zidentyfikowanych obszarach przestępczości zorganizowanej: