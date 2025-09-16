Dzielnicowy ewakuował mieszkańców przed zagrożeniem pożarowym Data publikacji 16.09.2025 Powrót Drukuj W Nowym Dąbiu zapaliło się mieszkanie w bloku. Szybka reakcja dzielnicowego st. asp. Dariusza Sulskiego, który jako pierwszy dotarł na miejsce i ewakuował mieszkańców, zapobiegła tragedii.

Wczoraj, 15.09.2025 r., około 13:00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żninie otrzymał zgłoszenie o pożarze w Nowym Dąbiu. Na miejsce niezwłocznie pojechał st. asp. Dariusz Sulski, dzielnicowy z Łabiszyna. Po przybyciu ustalił, że ogień pojawił się w lokalu na trzecim piętrze, o czym świadczył gęsty dym wydobywający się z okna.

Mieszkańcom zgromadzonym przed blokiem polecił oddalić się w bezpieczne miejsce, za ogrodzenie posesji. Następnie, ryzykując własne bezpieczeństwo, wszedł na zadymioną klatkę schodową, wzywając do natychmiastowej ewakuacji. Pomógł starszemu mężczyźnie opuścić budynek, a także wsparł innego mieszkańca, który wynosił butlę gazową z lokalu sąsiadującego z miejscem pożaru. Ponownie sprawdził kolejne mieszkania, upewniając się, że nikt nie pozostał w środku.

W trakcie ewakuacji na miejsce dotarły jednostki straży pożarnej, które rozpoczęły gaszenie ognia.

Dzięki odwadze i zdecydowaniu policjanta wszyscy mieszkańcy bezpiecznie opuścili budynek, a nikt nie odniósł obrażeń.