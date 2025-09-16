Pierwszy dzień zmagań w ogólnopolskim konkursie o tytuł najlepszego policjanta drogówki w kraju Data publikacji 16.09.2025 Powrót Drukuj Pierwszy dzień Finału XXXV Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” w Katowicach upłynął pod znakiem emocjonujących zmagań. Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności podczas wymagającej konkurencji kierowania ruchem na skrzyżowaniu oraz w teście wiedzy. Zawodnicy musieli wykazać się nie tylko doskonałą znajomością prawa, ale również refleksem i opanowaniem w praktycznym działaniu. Pierwsze konkurencje pokazały, że walka o tytuł najlepszego policjanta ruchu drogowego będzie niezwykle zacięta.

Najlepsi policjanci ruchu drogowego z całej Polski w dniach od 15 do 19 września br. rywalizują w Katowicach w Finale XXXV Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Zawody rozstrzygną, kto otrzyma laur zwycięzcy. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń policyjnych, które promuje profesjonalizm funkcjonariuszy i ma realny wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Konkurs stanowi również doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i integracji środowiska policyjnego. Po oficjalnym rozpoczęciu konkursu, które miało miejsce 15 września, przyszedł czas na pierwsze konkurencje.

16 września na skrzyżowaniu ulicy Damrota z ulicą Francuską w Katowicach policjanci oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej rywalizowali w konkurencji kierowania ruchem drogowym. Zawodnicy musieli wykazać się doskonałą znajomością przepisów, a wszystkie sygnały i polecenia dawane kierowcom musiały być jednoznaczne i czytelne. Funkcjonariusze na bieżąco analizowali sytuację, dbając o płynność ruchu, a każdy element ich pracy był oceniany przez sędziów.

Konkurencja kierowania ruchem drogowym na skrzyżowaniu odbywała się przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej i była oceniana przez stały skład sześciu sędziów. Każdy z nich indywidualnie wystawiał punkty w skali od 1 do 9, z odrzuceniem najwyższej i najniższej oceny. Pod uwagę brano m.in. poprawność dawanych sygnałów i poleceń, sposób wejścia i zejścia ze skrzyżowania, reagowanie na wykroczenia oraz wygląd i umundurowanie zawodnika. Konkurencja była dodatkowo monitorowana przez kamery oraz zabezpieczona przez zespół ratownictwa medycznego.

Tę konkurencję wygrał mł. asp. Łukasz Deszcz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

Tego dnia zawodnicy zmierzyli się także w teście wiedzy obejmującym 36 pytań m.in. z zakresu prawa o ruchu drogowym, kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń, a także przepisów służbowych.

Na rozwiązanie testu przewidziano 45 minut, a każda prawidłowa odpowiedź była punktowana. Zadanie to wymagało od uczestników nie tylko dobrej pamięci, ale też świetnej znajomości obowiązujących regulacji.