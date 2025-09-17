Policyjna para pomogła jadącej hulajnogą elektryczną dziewczynce, poszkodowanej w zderzeniu z osobówką Data publikacji 17.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci , na co dzień wykonujący zadania operacyjne i dochodzeniowo-śledcze, poza godzinami służbowymi udzielili pomocy dziewczynce, która jadąc hulajnogą elektryczną została potrącona przez samochód. Wykorzystując swoje opanowanie, doświadczenie i umiejętności funkcjonariusze pomogła 11-latce.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku jadąc w poniedziałek, 15.09.br., po godz. 11.00 do pracy ulicami Gdańska zauważyli zdarzenie drogowe - potrącona została jadąca hulajnogą elektryczną 11-letnia dziewczynka. Mimo, że nie pełnili wówczas służby, natychmiast zareagowali.

Policjanci oprócz tego, że ustalili przebieg zdarzenia i skontaktowali się z operatorem numeru alarmowego 112, to przede wszystkim sprawdzili stan poszkodowanej, oraz zadbali o jej samopoczucie udzielając wsparcia emocjonalnego i psychicznego przestraszonej dziewczynce.

Kryminalny i policjantka dochodzeniówki pozostali na miejscu do czasu przyjazdu mamy poszkodowanej oraz patrolu z wydziału ruchu drogowego i ratowników medycznych. Na szczęście potrącona na przejeździe dla rowerów dziewczynka nie odniosła poważnych obrażeń.

To zdarzenie pokazuje, jak ogromne znaczenie ma szybka reakcja i empatia funkcjonariuszy – nie tylko jako przedstawicieli służb, ale też jako ludzi. Policjanci z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wykazali się nie tylko profesjonalizmem, ale też sercem. Zarówno w służbie jak i poza nią wykazują się opanowaniem, umiejętnościami i chęcią pomocy.