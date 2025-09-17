Inspektor ITD odpowie za przestępstwa korupcyjne Data publikacji 17.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału do walki z korupcją komendy wojewódzkiej w Rzeszowie zatrzymali inspektora ITD podejrzanego o przyjmowanie korzyści majątkowych w związku z pełnioną przez niego funkcją publiczną. Zarzuty korupcyjne usłyszeli także czterej obywatele Ukrainy, którzy wręczali inspektorowi „łapówki”, w zamian za naruszenie przepisów prawa, polegające na odstąpieniu od prowadzenia kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, w toku prowadzonych czynności służbowych uzyskali informację, z której wynikało, iż jeden z inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego w Rzeszowie, wykonując swoje obowiązki służbowe, dopuścił się szeregu przestępstw o charakterze korupcyjnym, polegających na niejednokrotnym niedopełnieniu swoich obowiązków, przekroczeniu uprawnień, żądaniu, i w wielu przypadkach przyjęciu korzyści majątkowych od kontrolowanych przez siebie kierowców, w zamian za odstąpienie od ich ukarania za popełnione przez nich naruszenia.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, w toku prowadzonych czynności potwierdzili ten fakt, jak również zebrali materiał dowodowy, z którego wynikało, że zarówno inspektor ITD jak i inne osoby dopuściły się szeregu przestępstw o charakterze korupcyjnym.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, Prokuratura Okręgowa w Przemyślu wszczęła w tej sprawie postępowanie przygotowawcze, w toku którego, wydała postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu osób, biorących udział w tym procederze.

W miniony wtorek, policjanci z Komendy Wojewódzkiej zatrzymali 55-latka, który jest podejrzany o przyjmowanie korzyści majątkowych od obywateli Ukrainy. Funkcjonariusze ustalili, że inspektor ITD, w związku z pełnieniem przez niego funkcji publicznej, przyjmował korzyści majątkowe w postaci pieniędzy, uzależniając od uzyskania tej korzyści sposób przeprowadzenia kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego oraz możliwość odstąpienia od nałożenia kar pieniężnych i grzywien, co stanowiło naruszenie przepisów prawa, określających obowiązki i warunki przewozu drogowego. Z tego procederu mieszkaniec powiatu jarosławskiego uczynił sobie stałe źródło dochodu.

Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 15 tysięcy złotych należących do podejrzanego.

Inspektor ITD został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, gdzie usłyszał zarzuty. Decyzją sądu mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 30 tysięcy złotych, został zawieszony w czynnościach służbowych, a także ma zakaz opuszczania kraju.

Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zatrzymali także czerech mężczyzn, którzy mieli związek z tą sprawą. Wszyscy to obywatele Ukrainy w wieku 31, 35, 42 i 57 lat. Mężczyźni, podejrzani są o wręczenie korzyści majątkowych 55-latkowi, w zamian za naruszenie przepisów prawa, polegające na odstąpieniu od prowadzenia kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego.

Mężczyźni usłyszeli również prokuratorskie zarzuty. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy.