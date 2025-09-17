Przekroczyli prędkość - stracili prawa jazdy Data publikacji 17.09.2025 Powrót Drukuj Nadmierna prędkość, to nie tylko surowe konsekwencje - to przede wszystkim stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych. Niestety wciąż nie brakuje kierowców, którzy lekceważą obowiązujące przepisy. Jednym z nich okazał się kierujący bmw. 50-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego przekroczył dozwoloną prędkość aż o 92 km/h. Mężczyzna został ukarany mandatem i stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

W sobotę, w miejscowości Tuszyma w powiecie mieleckim, policjanci ruchu drogowego z komendy wojewódzkiej z Rzeszowa, zatrzymali do kontroli drogowej bmw. Powodem była prędkość. 50-latek, siedzący za kierownicą bmw, jechał zdecydowanie za szybko. W miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechał z prędkością aż 142 km/h.

Za popełnione wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktami karnymi. 50-latek stracił również uprawnienia do kierowania pojazdami na trzy miesiące.

To nie jedyny kierujący, jaki podczas minionego weekendu został zatrzymany do kontroli drogowej za przekroczenie prędkości.

W sobotę, przed południem, w miejscowości Wola Ociecka, funkcjonariusze skontrolowali prędkość z jaką poruszał się motocyklista.

Kierujący hondą, w obszarze zabudowanym, przekroczył dozwoloną prędkość o 71 km/h. 49-latek, przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h, miał na liczniku 121 km/h. Okazało się, że mieszkaniec powiatu rzeszowskiego popełnił to wykroczenie w warunkach recydywy. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych, 15 punktami karnymi, a także stracił prawo jazdy.

W niedzielę, dwoje innych kierujących straciło uprawnienia do kierowania pojazdami na najbliższe trzy miesiące. Zarówno 23-latek, kierujący motocyklem marki Aprilia jak i 25-letnia kierująca motocyklem marki Suzuki, w obszarze zabudowanym przekroczyli prędkość o 50 km/h. Dodatkowo oboje popełnili wykroczenia w warunkach recydywy. Kobieta i mężczyzna zostali ukarani mandatami po 4 tysiące złotych i 14 punktów karnych.