Rodzice dwójki dzieci podejrzani o znęcanie oraz zaniedbanie Data publikacji 17.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji oraz lekarze i ratownicy medyczni interweniowali wobec dwójki zaniedbanych dzieci. Roczny niemowlak trafił na obserwację do szpitala, natomiast jego 8–letni brat został umieszczony w pieczy zastępczej. Wobec obojga rodziców zostało wszczęte postępowanie, w związku z podejrzeniem znęcania i zaniedbania. Rodzinę objęto procedurą niebieskiej karty.

12.09.br. operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie dotyczące problemów z oddychaniem u rocznego niemowlaka. Do jednego z oświęcimskich mieszkań natychmiast pojechali ratownicy medyczni i policjanci. W mieszkaniu zastali 37-latka, jego sąsiadkę, która wezwała służby oraz dwoje małych dzieci - roczne niemowlę, które miało gorączkę i 8-latka. Dzieci zostały zabrane na badania do szpitala.

Policjanci podczas legitymowania 37–letniego ojca starszego z dzieci ustalili, że jest on osobą poszukiwaną przez Prokuraturę Rejonową w Cieszynie do ustalenia miejsca pobytu. Mężczyzna przekazał, że jego konkubiny, a matki dzieci, nie ma w domu od trzech dni. Po kilkudziesięciu minutach 31-latka zjawiła się jednak w mieszkaniu.

Policjanci pionu kryminalnego przeprowadzili szczegółowe oględziny w mieszkaniu wynajmowanym przez parę od kilkunastu miesięcy . Podczas czynności udokumentowali warunki w jakich żyły dzieci, które wymagały szczególnej opieki. W mieszkaniu panował bałagan. W każdym z pomieszczeń znajdowały się porozrzucane ubrania i śmieci. W kuchni na zlewie i w lodówce znajdowało się spleśniałe jedzenie oraz resztki papierosów. W brudnej łazience nie było wody oraz podstawowych kosmetyków do pielęgnacji dzieci.

Lekarze podczas badania niemowlaka ujawnili, że oprócz gorączki, ma ono na ciele zasinienia nieznanego pochodzenia, ślady ukąszeń przez insekty, a także jest brudne i odparzone. Podobnie jak 8-latek, który również był zaniedbany i wymagał szczególnej opieki oraz rehabilitacji.

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo małoletnich, informację o warunkach ich życia, braku odpowiedniej opieki, licznych zaniedbaniach ze strony rodziców, dyżurny oświęcimskiej komendy Policji przekazał sędziemu Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Sędzia podjął decyzję, aby młodsze z dzieci do czasu zakończenia diagnostyki i leczenia pozostało w szpitalu, natomiast 8-latka polecił umieścić w pieczy zastępczej. Przy współpracy z Powiatowym Centrum Rodzinie w Oświęcimiu, chłopczyk został umieszczony w jednej z placówek opiekuńczo wychowawczych.

W związku z podejrzeniem znęcania nad dziećmi oraz zaniedbania, którego dopuścili się rodzice obojga dzieci, wszczęto wobec nich postępowanie w związku z podejrzeniem znęcania i zaniedbania oraz stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia małoletnich, nad którymi mieli obowiązek opieki.

Za znęcanie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Tyle samo grozi za stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia dzieci. W przypadku podejrzenia, że dziecko, osoba starsza, czy osoba z niepełnosprawnością doznaje przemocy lub jest zaniedbywana, wystarczy powiadomić służby powołane do interweniowania w takich przypadkach. Należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym, nauczycielem, pedagogiem, kuratorem sądowym oraz dzielnicowym. W pilnych przypadkach, gdy zagrożone może być życie lub zdrowie, należy interweniować dzwoniąc pod numer alarmowy 112.