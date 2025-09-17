Policjanci zapobiegli pseudokibicowskiej „ustawce” Data publikacji 17.09.2025 Powrót Drukuj Szybka i zdecydowana reakcja policjantów zapobiegła konfrontacji pseudokibiców. Dwie duże zwaśnione grupy planowały ustawkę w trakcie przejazdu autostradą A1 na terenie województwa łódzkiego. Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu policjantów garnizonu łódzkiego do konfrontacji nie doszło.

Wymiana informacji jest kluczem do sukcesu. Zasada ta sprawdza się szczególnie w policyjnej służbie, gdy trzeba koordynować działania wielu funkcjonariuszy z różnych jednostek. Doskonale wiedzą to policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Łodzi, którzy cały czas monitorują zachowania pseudokibiców.

13 września 2025 roku w godzinach wieczornych policjanci z tego wydziału monitorowali przejazdy kibiców na mecze rozgrywane również poza terenem województwa łódzkiego. W szczególnym zainteresowaniu funkcjonariuszy byli pseudokibice dwóch zwaśnionych drużyn, którzy tego dnia wracali z meczów rozgrywanych poza województwem łódzkim. Z informacji pozyskanych przez policjantów wynikało, że na jednym z MOP-ów przy autostradzie A1 kibice planują konfrontację, a każda z ekip mogła liczyć kilkudziesięciu pseudokibiców.

Funkcjonariusze potraktowali tę informację niezwykle poważnie i do działań bezpośrednio włączyli się funkcjonariusze I oraz III Kompanii Prewencji Oddziału Prewencji Policji w Łodzi oraz komend powiatowych z Opoczna i Łęczycy. Pseudokibice w trakcie przejazdu wielokrotnie spowalniali swój przejazd, aby sprowokować konfrontację. Wtedy do działań przystąpili policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. Mundurowi zabezpieczali przejazd zwaśnionych grup, a w sytuacjach wymagających ich interwencji takowe realizowali. W trakcie przeprowadzonych czynności wystawiono 4 mandaty i zatrzymano 1 osobę poszukiwaną do odbycia kary w placówce penitencjarnej. Dzięki profesjonalizmowi i doskonałej znajomości policyjnego rzemiosła do ustawki nie doszło.

(KWP w Łodzi / mw)

