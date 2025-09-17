Wpadł z gigantyczną kontrabandą - trafił do aresztu Data publikacji 17.09.2025 Powrót Drukuj Ponad milion sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy zabezpieczyli kolneńscy policjanci. Nielegalne papierosy mundurowi znaleźli podczas obsługi kolizji drogowej drogowej na ekspresowej 61. Podejrzany o posiadanie kontrabandy 36-latek trafił na 2 miesiące do aresztu.

Kolneńscy policjanci dostali zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów na ekspresowej 61. Na miejscu znaleźli kontrabandę. Z samochodu, w który uderzył inny kierowca, wysypały się papierosy.

Jak ustalili policjanci, na pasie awaryjnym zatrzymał się kierowca iveco, w które uderzył kolejny samochód tej samej marki. Oprócz części uszkodzonych samochodów na jezdni leżały tysiące paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Mundurowi zabezpieczyli ponad 1 milion sztuk papierosów, które wypadły z samochodu po zderzeniu. Kierowca tego pojazdu, 36-letni obywatel Litwy, został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Wstępne obliczenia wskazują, że Skarb Państwa został narażony na uszczuplenie z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego na ponad 1,5 miliona złotych. Podejrzany usłyszał zarzut uchylania się od opodatkowania i przewożenia wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Mężczyzna decyzją sądu trafił na 2 miesiące do aresztu. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym grozi mu kara pozbawienia wolności.

( KWP w Białymstoku / mw)