Wpadł z gigantyczną kontrabandą - trafił do aresztu

Ponad milion sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy zabezpieczyli kolneńscy policjanci. Nielegalne papierosy mundurowi znaleźli podczas obsługi kolizji drogowej drogowej na ekspresowej 61. Podejrzany o posiadanie kontrabandy 36-latek trafił na 2 miesiące do aresztu.
Kolneńscy policjanci dostali zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów na ekspresowej 61. Na miejscu znaleźli kontrabandę. Z samochodu, w który uderzył inny kierowca, wysypały się papierosy.
Jak ustalili policjanci, na pasie awaryjnym zatrzymał się kierowca iveco, w które uderzył kolejny samochód tej samej marki. Oprócz części uszkodzonych samochodów na jezdni leżały tysiące paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Mundurowi zabezpieczyli ponad 1 milion sztuk papierosów, które wypadły z samochodu po zderzeniu. Kierowca tego pojazdu, 36-letni obywatel Litwy, został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
Wstępne obliczenia wskazują, że Skarb Państwa został narażony na uszczuplenie z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego na ponad 1,5 miliona złotych. Podejrzany usłyszał zarzut uchylania się od opodatkowania i przewożenia wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Mężczyzna decyzją sądu trafił na 2 miesiące do aresztu. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym grozi mu kara pozbawienia wolności.
