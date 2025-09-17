Młoda kobieta ukradła pieniądze 74-latce - została zatrzymana przez czujnego sąsiada Data publikacji 17.09.2025 Powrót Drukuj 25-latka weszła niepostrzeżenie do domu mieszkanki Brzegu i zaczęła plądrować jej pokój. Następnie ukradła z portfela 74-latki ponad 1 000 zł i uciekła z mieszkania. Wołanie o pomoc seniorki usłyszał jej sąsiad, który razem ze znajomymi pobiegł za uciekającą kobietą. Mężczyźni już po chwili ujęli 25-latkę, a w pobliskim koszu znaleźli skradzione pieniądze. Śledczy z Brzegu przedstawili młodej kobiecie zarzut kradzieży, za który grozi do 5 lat więzienia.

W niedzielę 14 września, po godzinie 14:00, oficer dyżurny brzeskiej komendy odebrał zgłoszenie o kradzieży pieniędzy, do jakiej miało dojść na terenie powiatu. Z przekazanych informacji wynikało, że nieznana osoba miała wejść do mieszkania seniorki i ukraść jej oszczędności.

Na miejsce natychmiast zostali skierowani funkcjonariusze z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. W trakcie dojazdu do domu 74-latki zauważyli trzech mężczyzn oraz kobietę. Jak ustalili funkcjonariusze, wśród nich był sąsiad seniorki, który razem ze znajomymi ujął podejrzewaną o kradzież kobietę. Mężczyźni odzyskali również skradzione pieniądze.

Z policyjnych ustaleń wynika, że 25-latka weszła do domu seniorki. Wykorzystała chwilę nieuwagi kobiety i zaczęła plądrować jej pokój. Wyciągnęła z portfela 74-latki ponad 1 000 złotych i chciała niepostrzeżenie wyjść. Wówczas poszkodowana usłyszała niepokojący hałas, więc wszczęła alarm. Jej wołanie o pomoc usłyszał sąsiad, który wraz ze znajomymi zareagował natychmiast. Mężczyźni zauważyli uciekającą kobietę i podjęli za nią pościg. Już kilkaset metrów od domu poszkodowanej zatrzymali 25-latkę. Na dodatek, w jednym z osiedlowych koszy, znaleźli porzucone przez młodą kobietę pieniądze.

25-latka została przekazana brzeskim policjantom. Funkcjonariusze przewieźli ją do komendy. Jeszcze tego samego dnia śledczy przesłuchali podejrzaną i przedstawili jej zarzut kradzieży. Młodej kobiecie grozi do 5 lat więzienia.

Powyższa sytuacja udowodniła, że nie ma lepszego stróża niż zaufany sąsiad. Wzorowa postawa sąsiada seniorki i jego znajomych doprowadziły do zatrzymania na gorącym uczynku kobiety odpowiedzialnej za kradzież. Zachęcamy do utrzymywania dobrych relacji z osobami, mieszkającymi w naszym sąsiedztwie, ponieważ ich czujność i spostrzegawczość, może uratować nie tylko nasze mienie, ale również zdrowie, a nawet życie.

Pamiętaj, by reagować, gdy:

zauważysz nieznane Ci osoby, kręcące się bez celu w pobliżu Twojego domu. Dobrze zapamiętaj ich wygląd, Twoje spostrzeżenia mogą okazać się bardzo pomocne przy ustalaniu tożsamości włamywaczy;

widzisz obce osoby lub samochód na posesji sąsiada, a wiesz, że nie ma go w domu;

zauważysz w okolicy swojego miejsca zamieszkania osobę zakrywającą twarz lub kogoś, kto niesie większe przedmioty (torby, pudła, elementy ogrodzenia itp.);

niespodziewanie odwiedza Cię obca osoba pod pozorem szukania adresu, kogoś z sąsiadów lub zdobycia innych informacji o okolicy;

nieznana osoba prosi Cię o wpuszczenie do domu/mieszkania, by zaoferować do sprzedaży np. pościel, sprzęty kuchenne czy różne urządzenia medyczne;

nieznane osoby twierdzą, że świadczą usługi dotyczące pomocy przy przeprowadzkach i wynoszą rzeczy z domu Twoich sąsiadów.

O każdej niepokojącej sytuacji powiadom Policję!