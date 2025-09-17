"Pomoc w trudnych warunkach to nasz obowiązek"- piękne podziękowania dla policjantów szczecińskiej „drogówki” Data publikacji 17.09.2025 Powrót Drukuj Do Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie wpłynął list z wyrazami wdzięczności dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego. Jeden z kierowców postanowił oficjalnie podziękować policjantom za ich wzorową postawę, zaangażowanie i bezinteresowną pomoc, jakiej doświadczył w trudnej sytuacji na drodze.

Niespełna tydzień temu, na ulicy Derdowskiego w Szczecinie funkcjonariusze podjęli interwencję wobec pojazdu unieruchomionego na zalanym odcinku drogi. Intensywne opady deszczu sprawiły, że znalazła się ona pod wodą, stając się pułapką dla jednego z kierujących.

Jak czytamy w liście skierowanym do komendanta: policjanci: podkomisarz Jarosław Migowicz oraz starszy sierżant Kacper Kuty „kierując się troską o bezpieczeństwo obywatela, sprawdzili jego stan, a następnie mimo braku odpowiedniego zabezpieczenia, weszli do głębokiej wody i wspólnie z kierowcą wypchnęli samochód w bezpieczne miejsce”.

Autor listu podkreśla, że determinacja funkcjonariuszy zasługuje na najwyższe uznanie. Po zakończonej, skutecznej akcji ratunkowej obaj policjanci byli całkowicie przemoczeni, co jak zaznacza wdzięczny kierowca, „jeszcze dobitniej świadczy o ich determinacji i gotowości do niesienia pomocy w trudnych warunkach”.

W swoich podziękowaniach mieszkaniec Szczecina napisał: „Ich postawa stanowi przykład najwyższego profesjonalizmu, odwagi i empatii w służbie drugiemu człowiekowi. Funkcjonariusze ci pokazali, że policyjna służba to nie tylko egzekwowanie prawa, ale również ofiarne wsparcie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne”.

Każdy taki gest wdzięczności ze strony obywateli jest dla nas niezwykle cenny i stanowi najlepszą nagrodę za trudy codziennej służby. Dziękujemy autorowi listu za docenienie postawy naszych kolegów. Zapewniamy, że jego prośba o wyróżnienie funkcjonariuszy została przekazana ich przełożonym. Postawa podkom. Jarosława Migowicza i st. sierż. Kacpra Kuty doskonale wpisuje się w etos policyjnej służby, której nadrzędnym celem jest "pomagać i chronić".