Poszukiwany ENA 38-obywatel Czech zatrzymany przez lubelskich łowców głów Data publikacji 17.09.2025 Powrót Drukuj Lubelscy łowcy głów po raz kolejny wytropili i zatrzymali przestępcę poszukiwanego przez organy ścigania. Tym razem w ich ręce wpadł 38-letni obywatel Czech ścigany ENĄ za kradzież. Mężczyzna okradł właścicielkę wynajmowanego mieszkania z pieniędzy i biżuterii. Straty pokrzywdzona oszacowała na kwotę o równowartości ponad 300 tysięcy złotych. Poszukiwany został zatrzymany w jednym z lubelskich mieszkań. Trafił już za kratki, gdzie będzie oczekiwał na konwój do swojego kraju.

Lubelscy poszukiwacze po raz kolejny udowodnili, że osoby poszukiwane za różnego typu przestępstwa nie mogą spać spokojnie. W miniony piątek (12 września) w ich ręce wpadł 38-latek poszukiwany czeską ENA . Obywatel Czech ścigany był za kradzież, której dopuścił się w swoim kraju. Okradł właścicielkę mieszkania, od której wynajmował lokum. Jego łupem padły pieniądze i biżuteria o równowartości ponad 300 tysięcy złotych.

Jak się okazuje, w przeszłości mężczyzna był notowany w swoim kraju za handel kradzionymi samochodami czy oszustwa, jak fałszowanie faktur.

Kiedy na początku września o wystawionej podstawie poszukiwań za 38-latkiem dowiedzieli się policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, nabrali podejrzeń, że mężczyzna może przebywać na terenie naszego kraju.

Informacje przekazane przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz poczynione przez naszych poszukiwaczy operacyjne ustalenia dowiodły, że mieli rację. Trop doprowadził ich do samego Lublina. Łowcy głów zatrzymali go w miniony piątek w jednym z mieszkań. Był bardzo zaskoczony niespodziewaną wizytą funkcjonariuszy. Mieszkanie opuścił już w kajdankach. Trafił już za kratki, gdzie będzie oczekiwał na konwój do swojego kraju.

Jednak jak się okazuje, historia z udziałem 38-latka może mieć ciąg dalszy, ponieważ będąc w Lublinie najprawdopodobniej dopuścił się kolejnego przestępstwa, tym razem przywłaszczenia mikroportów o wartości kilkunastu tysięcy złotych. Sprawa jest w toku, prowadzą ją policjanci z 4. komisariatu w Lublinie.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676 lub nr 112.

