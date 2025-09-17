Dolnośląscy policjanci z brązowym medalem na Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej „Warta 2025” Data publikacji 17.09.2025 Powrót Drukuj W dniach 10–12 września br. drużyna policjantów reprezentujących komendy z Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, Wałbrzycha i Świdnicy wzięła udział w II Mistrzostwach Polski Policji w Piłce Siatkowej „Warta 2025”. Turniej odbył się w Hali Sportowej w Warcie, a jego organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Stawką zawodów był Puchar Komendanta Głównego Policji.

Na parkiecie rywalizowało 11 drużyn z garnizonów całej Polski. Dolnośląscy funkcjonariusze, wykazując się ogromną determinacją i sportowym duchem, wywalczyli zaszczytne III miejsce.

Mistrzostwa były doskonałą okazją nie tylko do sprawdzenia umiejętności sportowych, lecz także do integracji, budowania ducha zespołowego i promowania zdrowego stylu życia wśród policjantów. Każdy rozegrany mecz dostarczył wielu emocji, a zawodnicy walczyli do ostatniego punktu, pokazując wolę zwycięstwa i pełne zaangażowanie.

Wielkie brawa należą się całemu zespołowi za sportową postawę, współpracę oraz hart ducha. Zdobycie brązowego medalu w tak prestiżowych zawodach to ogromny sukces, z którego garnizon dolnośląski może być dumny. Gratulujemy naszym policjantom i życzymy kolejnych osiągnięć na sportowych arenach!

Podczas uroczystego zakończenia turnieju zwycięskie drużyny uhonorowano pucharami i medalami oraz złożono im gratulacje.

st. asp. Aleksandra Pieprzycka