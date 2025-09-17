Policjanci wsparli ewakuację mieszkańców w czasie pożaru w Strzelnie i zatrzymali agresywnego 19-latka Data publikacji 17.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z puckiej komendy wsparli akcję gaśniczą i ewakuację mieszkańców podczas pożaru w Strzelnie, jednocześnie zatrzymując agresywnego 19-latka, który zakłócał działania strażaków. Wspólne działania służb ratunkowych i policji pokazują, jak ważna jest współpraca i szybka reakcja w sytuacjach zagrożenia, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom.

W poniedziałek, około godziny 14:30, w Strzelnie doszło do pożaru wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Podczas działań gaśniczych strażacy ewakuowali kilkanaście osób z budynku. W tym czasie policjanci z puckiej komendy dbali o bezpieczeństwo mieszkańców. Mundurowi zabezpieczali teren akcji, kierowali ruchem i wspierali strażaków w ewakuacji. Rolą funkcjonariuszy podczas tego typu zdarzeń jest nie tylko zapewnienie porządku publicznego, ale także ochrona osób postronnych oraz umożliwienie służbom ratunkowym sprawne wykonywanie czynności.

W trakcie działań służb 19-letni mieszkaniec utrudniał prowadzenie czynności i zakłócał przebieg ewakuacji. Próbował wejść do budynku przez co koniecznym było odciąganie 19-latka z terenu objętego działaniami służb. Mężczyzna twierdził, że strażacy niewłaściwie wykonują swoją pracę i on zrobiłby to lepiej. Ponadto twierdził, że niewiele robią.

Mężczyzna znieważył także interweniujących policjantów puckiej "patrolówki" używając wobec nich wulgarnych i obraźliwych słów.

19-latek z powiatu puckiego został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Dziś usłyszy zarzuty dotyczące znieważenia policjantów oraz utrudniania działań ratowniczych.