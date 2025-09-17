Policjanci z Kwidzyna uratowali życie Data publikacji 17.09.2025 Powrót Drukuj Kilka minut dzieliło od tragedii. W miniony weekend kwidzyńscy policjanci uratowali życie 74-letniego mieszkańca Kwidzyna, którego dzięki szybkiej reakcji i wyważeniu drzwi wydostali z zadymionego mieszkania.

W niedzielę (14 września) dyżurny kwidzyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o pożarze w budynku mieszkalnego na terenie miasta. Jako pierwsi na miejsce dotarli policjanci sierż. Tomasz Jastrząb

i st. post. Julia Szwed.

Od razu zauważyli gęsty dym wydobywający się z jednego z mieszkań. Nie zważając na zagrożenie dla swojego zdrowia lub życia, niezwłocznie zdecydowali o wyważeniu drzwi i weszli do środka. Zastali tam 74-letniego mężczyznę na fotelu, z którym kontakt był utrudniony. Kwidzyńscy policjanci wydostali poszkodowanego na zewnątrz, udzielili pomocy i przekazali pod opiekę lekarza.

Dzięki bohaterskiej postawie sierż. Tomasza Jastrzębia i st. post. Julii Szwed pomoc dotarła na czas i niewykluczone także, że funkcjonariusze uratowali mężczyźnie życie.