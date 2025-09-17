Poszukiwany od 2018 roku za oszustwa zatrzymany po latach Data publikacji 17.09.2025 Powrót Drukuj Po latach ukrywania się, wieloetapowych ustaleń i międzynarodowej współpracy służb, zakończono poszukiwania mężczyzny ściganego od 2018 roku europejskim nakazem aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu. Dzięki determinacji i skutecznej pracy funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 45-latek został zlokalizowany i zatrzymany na terenie Wielkiej Brytanii. Po sfinalizowaniu procedury ekstradycyjnej, 16 września został przetransportowany do Polski, gdzie odpowie za poważne przestępstwa.

Mężczyzna od siedmiu lat unikał organów ścigania, jak się okazało ukrywając się na terenie Wielkiej Brytanii. Zmieniał miejsca pobytu, używał tożsamości nieznanej mu, ale istniejącej osoby, mieszkańca województwa lubelskiego.

Pomimo wielu przeszkód, policjanci z Łodzi nie zaprzestali działań. Przełom nastąpił, gdy funkcjonariusze ustalili, że poszukiwany może przebywać na terenie Wielkiej Brytanii. We współpracy z oficerem łącznikowym nawiązano kontakt z brytyjską policją. Ustalono możliwe miejsce jego pobytu w Leeds, gdzie 16 lutego br. został zatrzymany podczas zaplanowanych działań policji, gdy przemieszczał się po ulicach miasta swoim mercedesem. Od tego momentu rozpoczęła się procedura ekstradycyjna, której finał nastąpił 16 września, kiedy to mężczyzna został przetransportowany do Polski.

Zatrzymany ma do odbycia wyrok pozbawienia wolności. Zarzuca mu się między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz liczne oszustwa. Śledczy przypisują mu udział w grupie przestępczej specjalizującej się w wyłudzaniu pieniędzy metodą „na wnuczka” i „na policjanta”. W wyniku tych działań oszukanych miało zostać setki osób z całej Polski, a łączna wartość strat liczona jest w milionach złotych. Stanie również przed obliczem sądu za handel wewnątrzwspólnotowy narkotykami: marihuaną i heroiną.

Finalizacja ekstradycji to efekt wieloletniego zaangażowania i profesjonalizmu łódzkich policjantów, którzy mimo upływu czasu konsekwentnie dążyli do zatrzymania osoby ukrywającej się przed wymiarem sprawiedliwości. To także kolejny przykład na to, że ścisła współpraca międzynarodowa oraz determinacja funkcjonariuszy mogą doprowadzić do zatrzymania nawet najbardziej ostrożnych i doświadczonych przestępców. Mężczyzna trafił już do jednostki penitencjarnej. Konwój został zorganizowany przez Biuro Prewencji KGP .

( KWP w Łodzi / kp)

Na filmie policjanci wyprowadzają zatrzymanego mężczyznę z samolotu i prowadzą do radiowozu.