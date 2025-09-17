Nietrzeźwy kierowca bmw zatrzymany w Jednorożcu - obywatel Bangladeszu zostanie wydalony z Polski Data publikacji 17.09.2025 Powrót Drukuj Przasnyscy policjanci zatrzymali 29-letniego obywatela Bangladeszu, który kierował pojazdem marki BMW, mając blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Ponadto mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Po wykonaniu czynności procesowych został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej i oczekuje na wydalenie z kraju. Otrzymał również zakaz ponownego wjazdu do Polski.

W minionym tygodniu, 07.09.br., przasnyscy policjanci podczas służby na terenie gminy Jednorożec zatrzymali do kontroli kierowcę bmw. Za kierownicą siedział 29-letni obywatel Bangladeszu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo podczas sprawdzenia ustalono, że mężczyzna nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami.

Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Po wykonaniu niezbędnych czynności przedstawiono mu zarzuty. Następnie obywatel Bangladeszu został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej i zgodnie z decyzją zostanie wydalony z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymał również zakaz ponownego wjazdu do Polski.