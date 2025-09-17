Drastyczne warunki w gospodarstwie - właściciel odpowie za znęcanie się nad zwierzętami Data publikacji 17.09.2025 Powrót Drukuj Zwierzęta przebywały w brudnych, zaniedbanych budynkach, bez dostępu do odpowiedniego pożywienia, wody i opieki. Część z nich nie przeżyła tych warunków, inne były skrajnie wycieńczone i wymagały natychmiastowej pomocy. To obraz gospodarstwa w jednej z miejscowości na terenie powiatu oleskiego, który ujawnili policjanci wraz z inspektorami weterynarii. Mundurowi zatrzymali 69-letniego właściciela, który usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. Został objęty dozorem policyjnym oraz zakazem hodowli. Sprawa trafi do sądu, a podejrzanemu grozi kara do 3 lat więzienia.

Na początku lipca br., olescy policjanci zostali powiadomieni o niepokojącej sytuacji w jednym z gospodarstw, gdzie właściciel miał znęcać się nad swoimi zwierzętami. Informacje policjantom przekazali inspektorzy weterynarii, którzy podczas prewencyjnej kontroli związanej z afrykańskim pomorem świń przez okno obory dostrzegli martwe zwierzę. Na miejsce zostali wezwani również inspektorzy Sanepidu, którzy także potwierdzili, że zwierzęta przebywały w skrajnie trudnych warunkach, a przede wszystkim nie miały pożywienia i wody. Niestety część z nich nie przeżyła.

Podczas oględzin posesji funkcjonariusze odkryli 29 żywych zwierząt, w tym 2 krowy oraz 8 świń, które ze względu na bardzo zły stan zdrowia, niestety musiały zostać uśpione. Przeżyło jedynie 19 owiec kameruńskich, które były w stanie wydostać się z pomieszczeń i znaleźć sobie pożywienie. Dodatkowo policjanci odnaleźli 5 martwych krów leżących w różnych miejscach posesji, głównie w pomieszczeniach inwentarskich.

Jak ustalili olescy śledczy, jedynym opiekunem zwierząt był 69-letni właściciel gospodarstwa. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. Przyznał się do winy tłumacząc, że z powodów zdrowotnych nie był w stanie opiekować się hodowlą. Nie zadbał też o to, by ktoś inny zajął się zwierzętami. 69-latek został objęty policyjnym dozorem i otrzymał zakaz prowadzenia hodowli zwierząt. Sprawa trafi teraz do sądu. Podejrzanemu grozi kara do 3 lat więzienia.