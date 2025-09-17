Lekarz z Ropczyc podejrzany o korupcję Data publikacji 17.09.2025 Powrót Drukuj Ponad 500 zarzutów o charakterze korupcyjnym usłyszał lekarz z Ropczyc, który został zatrzymany przez policjantów Wydziału do walki z Korupcją komendy wojewódzkiej w Rzeszowie. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, realizując czynności służbowe, uzyskali informację o przestępczym procederze o charakterze korupcyjnym, jakiego miał się dopuszczać jeden z lekarzy z Ropczyc. Z informacji wynikało, że lekarz od swoich pacjentów miał przyjmować korzyści majątkowe

W wyniku podjętych czynności, funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją potwierdzili uzyskane informacje i zebrali materiał dowodowy. Jak ustalili, lekarz w związku z pełnieniem funkcji publicznej, od kwietnia do lipca 2023 roku przyjmował od swoich pacjentów korzyści majątkowe. Były to zarówno pieniądze w kwotach od 20 do 200 złotych jak również markowe alkohole. Łączna wartość przyjętych korzyści przekroczyła 55 tysięcy złotych.

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie wszczęła postępowanie przygotowawcze w tej sprawie. Prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzewanego. Wczoraj, funkcjonariusze z Wydziału do walki z Korupcją zatrzymali lekarza i doprowadzili go do prokuratury, gdzie usłyszał łącznie 510 zarzutów. Odpowie za przestępstwa korupcyjne.

Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Rzeszowie / mw)