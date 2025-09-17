Drugi dzień konkursu o tytuł najlepszego policjanta drogówki w kraju Data publikacji 17.09.2025 Powrót Drukuj Drugi dzień Finału XXXV Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” w Katowicach przyniósł uczestnikom kolejne wymagające wyzwania. Funkcjonariusze rywalizowali w jeździe sprawnościowej motocyklem oraz sprawdzali swoje umiejętności strzeleckie. Zawodnicy musieli wykazać się szybkością, precyzją, opanowaniem i doskonałym przygotowaniem. Emocjonujące konkurencje potwierdziły, że walka o tytuł najlepszego policjanta ruchu drogowego w Polsce będzie niezwykle zacięta.

Za nami kolejny dzień rywalizacji w Finale XXXV Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” w Katowicach. Funkcjonariusze i żołnierze Żandarmerii Wojskowej zmierzyli się w wymagających konkurencjach, które sprawdzały ich refleks i umiejętności praktyczne. Każde zadanie było nie tylko sprawdzianem techniki, ale też odwzorowaniem realnych wyzwań, jakie spotykają na drodze w codziennej służbie. Emocje rosły z minuty na minutę, a walka o miano najlepszego policjanta ruchu drogowego nabiera coraz większego tempa.

Kolejną konkurencją, która odbyła się na Placu Sławika i Antalla w Katowicach przed Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek" była jazda sprawnościowa motocyklem. Na specjalnie przygotowanym torze zawodnicy musieli wykazać się perfekcyjnym panowaniem nad jednośladem, co w praktyce oznaczało szybkie, ale jednocześnie precyzyjne pokonywanie wyznaczonej trasy.

Te umiejętności mają ogromne znaczenie w codziennej służbie – zarówno podczas działań w ruchliwych miastach, jak i na trasach szybkiego ruchu. O kolejności miejsc decydował czas przejazdu powiększony o ewentualne sekundy karne doliczane za błędy, takie jak falstart, przewrócenie pachołka czy ominięcie przeszkody.

W tej konkurencji najlepszy okazał się asp. Kamil Cader reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

Równie wymagająca była konkurencja strzelania z broni służbowej na strzelnicy Szkoły Policji w Katowicach. Zawodnicy najpierw dobiegali do wyznaczonego miejsca i oddawali strzały do tarcz zza przesłony. Następnie wymieniali magazynek w postawie klęczącej i kontynuowali strzelanie właśnie w tej pozycji.

Na wynik końcowy wpływała nie tylko celność, ale też czas wykonania zadania oraz zachowanie zgodne z regulaminem.

Tę konkurencję wygrał mł. asp. Łukasz Deszcz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

Nad rzetelnością ocen czuwali doświadczeni sędziowie - specjaliści z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, kierownicy reprezentacji oraz kadra Szkoły Policji w Katowicach, którzy szczegółowo analizowali każde zadanie. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dbali o logistykę, bezpieczeństwo i sprawny przebieg konkurencji.

Już jutro kolejne konkurencje: udzielanie pierwszej pomocy i jazda sprawnościowa samochodem służbowym.

Wielki finał XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Ruchu Drogowego odbędzie się w piątek o godz. 11:00 na placu Sławika i Antalla w Katowicach - przed halą "Spodek". Podczas uroczystości poznamy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu, a także będziemy świadkami ślubowania nowo przyjętych policjantów.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w wydarzeniu.

