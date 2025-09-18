Służby zlikwidowały fabrykę nielegalnych papierosów. Straty Skarbu Państwa to ponad 2,6 mln PLN Data publikacji 18.09.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBŚP, KWP zs. w Radomiu oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zlikwidowali fabrykę papierosów działającą na terenie powiatu szczecineckiego. Zabezpieczono 2 linie produkcyjne, setki tysięcy sztuk papierosów i ponad 1.5 tony tytoniu. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 2,6 mln PLN.

Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Szczecinku dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej o międzynarodowym charakterze. Członkowie grupy zajmowali się nielegalną produkcją papierosów oznaczonych znakami jednej z popularnych marek tytoniowych oraz ich wprowadzaniem do obrotu.

W pierwszej połowie września policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Sekcji w Ciechanowie Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili działania, których celem była likwidacja miejsca nielegalnej produkcji. Na terenie jednej z miejscowości w powiecie szczecineckim ujawniono i zabezpieczono dwie kompletne linie do produkcji i pakowania wyrobów tytoniowych, a także komponenty służące do ich wytwarzania.

Podczas akcji zabezpieczono ponad 1500 kilogramów tytoniu oraz blisko 350 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów. Straty Skarbu Państwa wynikające z tej działalności oszacowano na ponad 2,6 mln złotych.

Na miejscu zatrzymano siedem osób – dwóch obywateli Białorusi, czterech obywateli Ukrainy oraz jednego obywatela Polski. Po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Szczecinku prokurator przedstawił sześciu osobom zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowy areszt.