Służby zlikwidowały fabrykę nielegalnych papierosów. Straty Skarbu Państwa to ponad 2,6 mln PLN

Aktualności

Służby zlikwidowały fabrykę nielegalnych papierosów. Straty Skarbu Państwa to ponad 2,6 mln PLN

Data publikacji 18.09.2025
Funkcjonariusze CBŚP, KWP zs. w Radomiu oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zlikwidowali fabrykę papierosów działającą na terenie powiatu szczecineckiego. Zabezpieczono 2 linie produkcyjne, setki tysięcy sztuk papierosów i ponad 1.5 tony tytoniu. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 2,6 mln PLN.

Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Szczecinku dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej o międzynarodowym charakterze. Członkowie grupy zajmowali się nielegalną produkcją papierosów oznaczonych znakami jednej z popularnych marek tytoniowych oraz ich wprowadzaniem do obrotu.

W pierwszej połowie września policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Sekcji w Ciechanowie Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili działania, których celem była likwidacja miejsca nielegalnej produkcji. Na terenie jednej z miejscowości w powiecie szczecineckim ujawniono i zabezpieczono dwie kompletne linie do produkcji i pakowania wyrobów tytoniowych, a także komponenty służące do ich wytwarzania.

Podczas akcji zabezpieczono ponad 1500 kilogramów tytoniu oraz blisko 350 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów. Straty Skarbu Państwa wynikające z tej działalności oszacowano na ponad 2,6 mln złotych.

Na miejscu zatrzymano siedem osób – dwóch obywateli Białorusi, czterech obywateli Ukrainy oraz jednego obywatela Polski. Po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Szczecinku prokurator przedstawił sześciu osobom zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowy areszt.

