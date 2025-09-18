Czujność sąsiada i szybka reakcja policjantów uratowały życie mężczyzny Data publikacji 18.09.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Prewencji z Komisariatu Policji Wrocław-Psie Pole po otrzymaniu zgłoszenia od zaniepokojonego sąsiada interweniowali w jednym z mieszkań, gdzie według zgłoszenia miał znajdować się mężczyzna potrzebujący pomocy. Mimo pukania nikt nie otwierał drzwi, dlatego policjanci dostali się do środka przez okno. Tam zastali leżącego na łóżku mężczyznę, z którym nie można było nawiązać kontaktu słownego. Dzięki właściwej postawie sąsiada oraz szybkiej reakcji służb udało się zapobiec nieszczęściu.

W ostatnim czasie funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Psie Pole interweniowali w jednym z mieszkań po zgłoszeniu od zaniepokojonego sąsiada. Mężczyzna poinformował, że z lokalu sąsiada dochodzą niepokojące dźwięki, a lokator w tym dniu nie opuszczał swojego domu i nie wyszedł z psem na spacer.

Na miejscu funkcjonariusze wielokrotnie pukali do drzwi, jednak nikt im nie otwierał. Przez okno zauważyli leżącego bez ruchu mężczyznę, z którym kontakt był ograniczony. Policjanci przez okno natychmiast dostali się do mieszkania i udzielili mu pomocy przedmedycznej.

Okazało się, że 42-letni mieszkaniec Wrocławia, chorujący na cukrzycę, nie przyjął na czas insuliny. Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, który stwierdził znaczny spadek poziomu cukru we krwi i podał lek, po którym mężczyzna odzyskał świadomość, po czym został przetransportowany do szpitala.

Dzięki czujności sąsiada i zdecydowanej reakcji policjantów udało się zapobiec tragedii.

Apelujemy o wrażliwość i zainteresowanie losem innych osób - zwracajmy uwagę na naszych sąsiadów, szczególnie osoby starsze i schorowane. Czasem szybka reakcja może uratować komuś życie.

( KWP we Wrocławiu / mw)