Policjanci ze Słomnik uratowali mężczyznę w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 18.09.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowy, młodszy aspirant Dominik Czyż i starszy posterunkowy Monika Krawczyk pełniąc nocną służbę na terenie działania Komisariatu Policji w Słomnikach, zmierzyli się z bardzo trudną i wymagającą interwencją, w której zagrożone było życie mężczyzny. Dzięki natychmiastowej i profesjonalnej reakcji policjantów nie doszło do tragedii.

17 września br., nad ranem, dyżurny Komisariatu Policji w Słomnikach otrzymał zgłoszenie od mieszkańca gminy Kocmyrzów - Luborzyca, że na strychu w jego domu przebywa obcy mężczyzna, który grozi popełnieniem samobójstwa. W takich chwilach liczy się każda sekunda, dlatego reakcja policjantów musiała być szybka i bezbłędna. Policjantka prowadziła rozmowę, natomiast policjant przechwycił mężczyznę. Dzięki odpowiedniej i zdecydowanej postawie funkcjonariuszy nie doszło do tragedii. Mężczyzna, 33-letni mieszkaniec Krakowa, został przekazany załodze karetki pogotowia i trafił do szpitala.

Pamiętajmy, jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami. Przypominamy, że na terenie każdego miasta znajdują się instytucje pomocowe, między innymi miejskie ośrodek pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych i zapobiec tragicznym w skutkach wydarzeniom.

Nie lekceważmy też żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Nasz telefon może uratować czyjeś życie!

( KWP w Krakowie / mw)