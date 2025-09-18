Kolejne uderzenie w zorganizowaną przestępczość narkotykową działającą w ukrytej części internetu. 21 osób tymczasowo aresztowanych Data publikacji 18.09.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie prowadzą czynności w śledztwie, dotyczącym wprowadzenia do obrotu w latach 2023-2025, przez zorganizowaną grupę przestępczą, na terenie województw małopolskiego i śląskiego znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Grupa wywodząca się ze środowiska osób działających w tzw. „darknecie”, w swojej przestępczej działalności wykorzystywała różnego rodzaju techniki zapewniające anonimizację.

We wrześniu na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie funkcjonariusze Zarządu w Krakowie CBZC, zatrzymali kolejne 4 osoby wchodzące w skład grupy przestępczej działającej w ukrytej części Internetu.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie przedstawił trójce zatrzymanych zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej penalizowane w art. 258 § 1 kk, jednemu zatrzymanemu kwalifikowany zarzut z art. 258 § 3 kk – tj. kierowania grupą oraz inne przestępstwa ujęte w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Zarzutami objęto osoby kierujące całym procederem jak i osoby, które wykonywały zlecone zadania w ramach grupy. W stosunku do wszystkich zatrzymanych osób sąd, na wniosek prokuratury, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Na uwagę zasługuje fakt ogromnego zaangażowania i wysiłku włożonego przez policjantów zwalczających cyberprzestępczość, który można zobrazować danymi ze śledztwa. Dotychczas zarzuty przedstawiono łącznie 23 podejrzanym; z czego wobec 21 zastosowano najsurowsze izolacyjne środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Zarzuty dla poszczególnych członków grupy obejmują już łącznie 74 czyny z art. 258 § 1 kk i 258 § 3 kk oraz z art. 56, 59 i 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w trakcie prowadzonych czynności do tej pory przeszukano 58 miejsc i lokali, podczas których zabezpieczono sprzęt elektroniczny, środki odurzające, substancje psychotropowe oraz mienie podlegające przepadkowi na poczet przyszłych kar.

Sprawa ma charakter rozwojowy.