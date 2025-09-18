Ukraińscy maszyniści przemycali ludzi w lokomotywie Data publikacji 18.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przy współpracy ze strażnikami granicznymi z placówki w Medyce zlikwidowali kanał przerzutowy z Ukrainy do Polski. Zatrzymani mężczyźni zarabiali po 10 tys. dolarów od przerzuconej przez granicę osoby.

Na trop procederu wpadli w 2024 roku funkcjonariusze z Placówki SG w Medyce. Działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Przemyślu i przy współpracy z policjantami Wydziału Kryminalnego KWP w Rzeszowie zlikwidowali kanał przerzutowy obywateli Ukrainy do Polski. Organizatorzy nielegalnego procederu - maszyniści kolei ukraińskich, ukrywali młodych mężczyzn w lokomotywach pociągów międzynarodowych kursujących z Ukrainy do Przemyśla.

W sprawie zatrzymano dwóch maszynistów, którzy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania przekroczeń granicy RP wbrew przepisom.

Mężczyźni nie przyznali się do zarzucanych czynów. Wobec nich zostanie skierowany do sądu akt oskarżenia.

W toku śledztwa ustalono, że podejrzani inkasowali po co najmniej 10 tys. dolarów za przemyconą osobę.

Dwaj obywatele Ukrainy, którzy przedostali się do UE wykrytym kanałem, zostali zatrzymani na terenie Polski i usłyszeli zarzuty przekroczenia granicy wbrew przepisom przy użyciu podstępu oraz we współdziałaniu z innymi osobami. Przyznali się do zarzucanych czynów i dobrowolnie poddali się karze.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.