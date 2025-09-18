3 miesiące aresztu za paserkę i odzyskany samochód skradziony na terenie Niemiec Data publikacji 18.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Posterunku Policji w Barwicach przy współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku odzyskali skradzionego na terenie Niemiec forda mondeo o wartości ponad 120 tys. złotych. Do sprawy zatrzymany został 46-latek, który usłyszał zarzut paserstwa. Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Dzięki współpracy z Komendą Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, szczecineccy policjanci odzyskali skradzione na terenie Niemiec auto. Doszło do tego po informacji, jaką pod koniec minionego tygodnia br. otrzymał dyżurny komendy w Szczecinku. Wynikało z niej, że na terenie gminy Barwice może znajdować się samochód osobowy marki Ford utracony za zachodnią granicą naszego kraju.

By zweryfikować te ustalenia, na miejsce niezwłocznie skierowani zostali policjanci z Posterunku Policji w Barwicach. Po sprawdzeniu terenu na jednej z działek policjanci ujawnili skradziony pojazd, potwierdzając w ten sposób uzyskaną informację.

46-letni właściciel działki sam zgłosił się do szczecineckiej jednostki na przesłuchanie, a zabezpieczony pojazd trafił na policyjny parking do dalszych czynności procesowych. Odzyskany ford mondeo wkrótce będzie przekazany właścicielowi.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Szczecinku i najbliższe 3 miesiące 46-latek spędzi w areszcie. Grozi mu za to kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Szczecinie / kp)