Obalamy mit – „Zagubienie w lesie podczas grzybobrania mnie nie dotyczy” Data publikacji 18.09.2025 Powrót Drukuj Sezon grzybobrania rozpoczęty. Właśnie w tym szczególnym okresie powracamy z naszą serią „Obalamy mit”. Lubuska Policja prowadzi koło 50 poszukiwań grzybiarzy rocznie. Za każdym razem w takiej sytuacji na szali znajduje się zdrowie i życie ludzkie. Do działań kierowane są maksymalne siły i środki. Dzięki zaangażowaniu służb większość z nich kończy się szczęśliwie, jednak ilości stresu i nerwów zaginionego lub zaginionej, jak również rodziny jest ogromna. Z naszej praktyki wynika, iż nawet osoby z dużym doświadczeniem w grzybobraniu, traciły orientację w terenie i nie mogły powrócić do punktu początkowego. To pokazuje, iż podejście „mnie to na pewno nie spotka” należy potraktować jako mit. Sytuacja zagubienia może dotknąć każdego, kto zbagatelizuje podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Spoglądając za okno, trudno jest zaprzeczyć faktom, jesień coraz bliżej. Opady deszczu w połączeniu z jeszcze wciąż dodatnimi temperaturami sprawiają, iż wielu z Państwa rozpoczęło sezon grzybobrania. Ta forma aktywności, jak najbardziej zasługuje na aprobatę, jest jednak pewne „ale”. Wybierając się na łowy, prócz wiedzy o darach natury i sprzętu, warto wyposażyć się także w vademecum o zasadach bezpiecznego poruszania się po lasach. Dlaczego? Lubuska Policja prowadzi koło 50 poszukiwań grzybiarzy rocznie. Za każdym razem w takiej sytuacji na szali znajduje się zdrowie i życie ludzkie. Do działań kierowane są maksymalne siły i środki. Dzięki zaangażowaniu służb większość z nich kończy się szczęśliwie, jednak ilości stresu i nerwów zaginionego lub zaginionej, jak również rodziny jest ogromna. Z naszej praktyki wynika, iż nawet osoby z dużym doświadczeniem w grzybobraniu, traciły orientację w terenie i nie mogły powrócić do punktu początkowego. To pokazuje, iż podejście „mnie to na pewno nie spotka” należy potraktować jako mit. Sytuacja zagubienia może dotknąć każdego, kto zbagatelizuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i podejdzie do sprawy rutynowo.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo przygotowaliśmy zbiór najważniejszych zasad, którymi należy się kierować podczas grzybobrania.

Przed wyjściem:

W pierwszej kolejności wybieraj lasy, które znasz. Jeśli udajesz się w zupełnie nowy obszar, korzystaj z nawigacji. Pamiętaj jednak, iż w terenie leśnym może ona nie spełniać swojej funkcji. Tutaj z pomocą przychodzi aplikacja mBDL (Mobilny Bank Bazy o Lasach) stworzona przez Lasy Państwowe. Pozwala ona ustalić swoją pozycję na mapie, wyznaczyć trasę i działa w trybie offline, co jest kluczowe przy braku zasięgu. Aplikacja oferuje dostęp do różnych map leśnych i topograficznych, a także funkcję zapisu pokonanej trasy, co ułatwia orientację i powrót. Naładowany telefon to jedno z podstawowych narzędzi, które powinniśmy zabrać na grzybobranie. Jeśli to możliwie włóż do plecaka także powerbank. Po pierwsze jest on naszym nawigatorem (tutaj wracamy do punktu pierwszego). Po drugie, w razie jakiegokolwiek zagrożenia pozwala nam na poinformowanie bliskich lub służby. Najlepiej zbierać grzyby w towarzystwie. Jeśli jednak wolisz samotne wyprawy, poinformuj o niej bliskich. Wskaż rejon, w który się udajesz, godzinę wyjścia i orientacyjną godzinę powrotu. To naprawdę ważne pod kątem bezpieczeństwa. Weź ze sobą wodę i jedzenie, szczególnie jeśli planujesz dłuższy pobyt w lesie. Ubierz się odpowiednio. Załóż ubranie odpowiednie na zmienne warunki pogodowe oraz w razie potrzeby dające komfort cieplny. Staraj się unikać ciemnych kolorów, a dla własnego bezpieczeństwa wybieraj te jasne lub najlepiej jaskrawe.

W lesie:

Nawet jeśli kierujesz się nawigacją lub aplikacją i tak staraj się zapamiętywać charakterystyczne punkty – drogi, linie energetyczne. Najbardziej przydatne będzie jednak zwrócenie uwagi na numer słupka oddziałowego. Najprościej rzecz ujmując, jest to kamień umieszczony w południowo-zachodnim narożniku oddziału leśnego. Słupek pomalowany jest na biało, a na nim umieszczone są czarne numer. Każda ścianka słupka oznacza oddział, w którym jest skierowana, a narożnik między dwoma najmniejszymi numerami wskazuje północ. Zbieraj grzyby w dzień. Zbliżający się zmrok jest sygnałem, iż dla własnego bezpieczeństwa należy zakończyć grzybobranie. Jeśli zbierasz grzyby w towarzystwie, staraj się nie rozdzielać się z kompanem. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego i głosowego jest bardzo ważne. Upewnij się, że kieszenie bluzy, kurtki czy plecaka są dobrze zapięte – zagubienie telefonu czy też kluczyków samochodowych w leśnym runie może okazać się bardzo problematyczne. Zbieraj tylko te grzyby, które znasz, wiele z nich może być trujących i zagrażać zdrowi lub życiu. Nie śmieć. Dbaj o przyrodę i pozostaw las takim, jakim chciałbyś go zostać.

W razie zagubienia:

Nie panikuj! To najgorsza z możliwych reakcji. Jeśli nie potrafisz odnaleźć drogi, zadzwoń na numer alarmowy i dokładnie opisz swoją sytuację oraz otoczenie. Właśnie w tym momencie bardzo istotnym będzie podanie numeru słupka oddziałowego lub jakiegoś charakterystycznego punktu. Pozostań w jednym miejscu, to ułatwi służbowym ratunkowym dotarcie do Ciebie. Oszczędzaj baterię telefonu. Od momentu powiadomienia służb, unikaj niepotrzebnych rozmów, pisania wiadomości lub przeglądania Internetu.

Bezpieczeństwo w lesie zależy przede wszystkim od rozsądku i przygotowania osób wybierających się do niego. Zapewniamy Państwa, iż jeśli zastosujecie się do naszych rad, grzybobranie będzie czystą przyjemnością.