Policyjne śmigłowce ratują życie - kolejne transporty organów do przeszczepu Data publikacji 19.09.2025 Powrót Drukuj Policyjni lotnicy z Zarządu Lotnictwa Policji GSP Komendy Głównej Policji po raz kolejny udowodnili, że policyjne śmigłowce pełnią nie tylko funkcje związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. W ostatnich tygodniach funkcjonariusze dwukrotnie uczestniczyli w niezwykle odpowiedzialnych misjach - transporcie organów do przeszczepu, dając tym samym chorym pacjentom szansę na dalsze zdrowe życie.

Transport organów do przeszczepu to zawsze wyścig z czasem. Każda minuta ma znaczenie, dlatego w takich sytuacjach wykorzystywane są policyjne śmigłowce, które mogą szybko i bezpiecznie pokonać setki kilometrów.

Pierwszy z takich lotów odbył się pod koniec lipca. Policyjny śmigłowiec Bell 407-GXi wystartował z północno-wschodniej Polski, w pobliżu granicy z Litwą. Na pokładzie znalazła się wątroba przeznaczona dla pacjenta czekającego w stołecznym szpitalu mieszczącym się przy ul. Banacha. Dzięki sprawnej organizacji organ dotarł do Warszawy na czas i mógł zostać wykorzystany do ratującego życie zabiegu.

Kolejna misja miała miejsce w ostatni dzień sierpnia. Tym razem policyjna maszyna wystartowała z województwa zachodniopomorskiego, by dostarczyć płuca do Warszawy. Przeznaczone one były dla 41-letniego pacjenta cierpiącego na ostrą niewydolność oddechową. Organ trafił do stołecznego szpitala MSWiA , gdzie lekarze przeprowadzili skomplikowaną operację.

Oba loty realizowali doświadczeni piloci z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP , którzy wielokrotnie brali udział w podobnych zadaniach. Tego typu misje wymagają nie tylko doskonałych umiejętności lotniczych, ale także pełnej współpracy z personelem medycznym oraz służbami koordynującymi transporty transplantacyjne.

Lotnictwo polskiej Policji realizuje przewóz organów do transplantacji tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pacjenta oraz braku możliwości transportu kołowego i braku dostępności innych środków transportu lotniczego. Tylko w ubiegłym roku policyjni lotnicy wykonali 20 lotów z organami do przeszczepu, a od początku tego roku do połowy września takich misji było już 15.

Tekst: Agnieszka Włodarska/ BKS KGP

Film: podkom. Tomasz Lis / BKS KGP