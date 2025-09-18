Seminarium szkoleniowe pn. "Działania profilaktyczne Policji w obszarze mowy nienawiści, hejtu, przestępstw z nienawiści oraz cyberzagrożeń" Data publikacji 18.09.2025 Powrót Drukuj W dniach 16 – 18 września br. w Ośrodku Szkoleniowo–Wypoczynkowym Kaper w Juracie, z inicjatywy Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP, odbyło się seminarium szkoleniowe pn. "Działania Policji w obszarze mowy nienawiści, hejtu, przestępstw z nienawiści oraz cyberzagrożeń".

Przedsięwzięcie skierowane było do koordynatorów ds. profilaktyki społecznej z KWP /KSP oraz wykładowców szkół policyjnych realizujących zajęcia dydaktyczne w obu wymienionych obszarach. Jego celem było podniesienie kompetencji zawodowych, w tym nabycie praktycznych umiejętności, w zakresie mowy nienawiści oraz cyberzagrożeń. Łącznie w seminarium wzięło udział 23. uczestników.

W ramach zagadnień związanych z mową nienawiści oraz hejtem przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT Tolerado dostarczyli słuchaczom ogólnej wiedzy dotyczącej społeczności LGBTQIA+ , w tym poruszono kwestie nazewnictwa oraz związane z komunikacją. Przybliżono stanowiska Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, najważniejsze i najciekawsze elementy historii społeczności queerowej, doświadczenia Tęczowych Rodzin oraz kwestie związane z transpłciowością i niebinarnością. Warsztatowa część zajęć dotyczyła doświadczeń dyskryminacji, w tym przedstawicieli społeczności LGBTQIA+.

Następnie w tym bloku zajęć przedstawiciel Delegatury ABW w Gdańsku przeprowadził szkolenie dotyczące prewencji terrorystycznej. Słuchacze mieli także okazję zapoznania się z różnymi zagadnieniami związanymi z tym zjawiskiem. Prelegent zobrazował istotę narracji ekstremistycznej, a także przytoczył wybrane przykłady zamachów terrorystycznych w Europie. Omówiono je w kontekście praktycznym, akcentując zasady postępowania i rekomendowane zachowania zwiększające bezpieczeństwo, w przypadku wystąpienia tego rodzaju zagrożenia. Zostały także zarekomendowane szkolenia w formule online w tym obszarze, w których mogą brać udział policjanci.

Tematyka drugiego dnia seminarium dotyczyła zagadnień związanych z cyberzagrożeniami. Prelegentkami w tej części spotkania były przedstawicielki z Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej NASK – kierownik Zespołu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży przed Zagrożeniami w internecie oraz ekspert z Działu Reagowania na Nielegalne Treści w internecie. W trakcie wystąpień omówiono m.in. problem cyberprzemocy, podkreślając rolę szkoły, rodziny i instytucji w reagowaniu na przemoc online. Zwrócono uwagę na ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży, w tym publikowane treści intymnych, wskazując na konsekwencje prawne i psychologiczne takich zachowań.

Eksperci przybliżyli także sposoby rozmowy z młodymi ludźmi o dezinformacji, akcentując rozwijanie krytycznego myślenia i potrzebę weryfikacji źródeł informacji. Poruszono kwestię szkodliwych treści w internecie oraz metody wzmacniania odporności psychicznej. Całość zakończył panel poświęcony profilaktyce nadużywania nowych technologii, obejmujący strategie wspierania równowagi między aktywnością online a życiem offline.

Ostatni dzień seminarium poświęcony był bieżącym zagadnieniom związanym z realizacją przez Policję zadań profilaktycznych. Dyskutowano m.in. o aktualnych wyzwaniach stojących przed profilaktyką społeczną. Przedstawiciele WRD KWP w Olsztynie zaprezentowali projekt Współczesne narzędzie edukacyjne Świadomi – mobilni dotyczący wychowania komunikacyjnego i bezpieczeństwa ogólnego.

Seminarium było okazją do wymiany doświadczeń, a zdobyta wiedza i praktyczne doświadczenie wpłyną niewątpliwie na podniesienie jakości i skuteczności realizowanych przez Policję działań profilaktycznych w obu wskazanych obszarach problemowych.