Kieleccy policjanci przejęli nielegalne oprogramowanie Data publikacji 18.09.2025 Powrót Drukuj Kieleccy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą na przestrzeni ostatniego miesiąca zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 36 do 53 lat. Cała trójka jest podejrzana o używanie nielegalnego oprogramowania do naprawy sterowników samochodowych marki Scania. Jak szacują policjanci działalność mężczyzn naraziła firmę na starty o wartości blisko 300 000 złotych.

Wszystko zaczęło się od ogłoszenia zamieszczonego na jednym z portali internetowych. Z jego treści wynikało, że sprzedający oferuje usługi naprawcze sterowników samochodowych jednej ze znanych marek samochodów ciężarowych. Ofertą sprzedaży zainteresowali się kieleccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, którzy wątpili w oryginalność sprzedawanego sprzętu. Swoje przewidywania postanowili sprawdzić 19 sierpnia tego roku podczas służbowej wizyty na jednej z posesji w gminie Zagnańsk, w pomieszczeniach zajmowanych przez 53 – latka zabezpieczyli laptopy wraz z oprogramowaniem do diagnostyki oraz interfejs, wszystko z podrobionymi znakami towarowymi jednej z firm, których straty po wstępnym łącznym wyliczeniu oszacowano na kwotę blisko 240 000 złotych. Mężczyzna będzie musiał zmierzyć się z odpowiedzialnością za oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym, za co ustawa prawo własności przemysłowej przewiduje karę do 2 lat pozbawiania wolności.

Na tym jednak sprawa się nie zakończyła, bowiem w niedługim czasie od tej realizacji ci sami policjanci w gminie Bieliny zatrzymali 36 – latka, który prowadził diagnostykę używając nielegalnego oprogramowania Scanii czym spowodował starty szacowane na blisko 40 000 złotych. W tym przypadku mundurowi również zabezpieczyli laptopa wraz oprogramowaniem. 36- latkowi przejdzie zmierzyć się z odpowiedzialnością za oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym oraz kradzież, za co może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Ostatnia realizacja miała miejsce w miniony wtorek w gminie Łagów, gdzie na terenie jednej z posesji również zabezpieczyli laptopa z nielegalnym oprogramowaniem firmy marki Scania, którym podczas naprawy sterowników posługiwał się 45 – latek. On z kolei odpowie za rozpowszechnianie programu bez pozwolenia, za co zgodnie z ustawą o prawie autorskim grozi kara do 2 lat pozbawiania wolności.

Zabezpieczone oprogramowanie trafiło do biegłego, jeżeli potwierdzi się, że mężczyźni używali go bezprawnie odpowiedzą za wyszczególnione czyny z ustaw prawo własności oraz o prawie autorskim.

Opr. MPK

Źródło: KMP w Kielcach