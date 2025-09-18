Bankowcy dla CyberEdukacji: Fałszywe oferty pracy – uważaj na oszustów w sieci! Data publikacji 18.09.2025 Powrót Drukuj Rusza kolejna odsłona kampanii, której celem jest podnoszenie świadomości użytkowników Internetu na temat zagrożeń w sieci oraz sposobów bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni. W ramach kampanii prezentujemy najczęściej spotykane formy cyberzagrożeń oraz metody stosowane przez cyberoszustów. Twarzami tegorocznej edycji zostali aktorzy Olga Bołądź i Tomasz Oświeciński. Premierowy odcinek poświęcony jest niebezpiecznemu zjawisku wyłudzeń „na atrakcyjną ofertę pracy”.

Oszustwo „na atrakcyjną ofertę pracy” – jak działają cyberprzestępcy?

Coraz częściej w sieci pojawiają się fałszywe ogłoszenia rekrutacyjne, które kuszą wizją wysokich zarobków, długich urlopów i lekkiej pracy zdalnej. Oszuści podszywają się pod znane firmy i publikują fikcyjne oferty na portalach ogłoszeniowych, grupach w mediach społecznościowych, a nawet rozsyłają je bezpośrednio na e-mail.

Celem takich działań jest wyłudzenie danych osobowych, finansowych lub skanów dokumentów tożsamości. Oferty są przygotowywane tak, by wyglądały wiarygodnie, choć często ich warunki są „zbyt piękne, by mogły być prawdziwe” – np. 300 tys. zł rocznego wynagrodzenia czy 35 dni urlopu dla początkującego pracownika bez doświadczenia.

Tomasz Oświeciński apeluje: sprawdzaj, zanim uwierzysz w obietnice pracy marzeń

„Do mojego kolegi też napisali – fałszywy rekruter, wielkie zarobki, lekka praca i długie wakacje. Dał się nabrać i stracił dane osobowe. Dlatego pamiętaj – jeśli coś pachnie zbyt dobrze, to najczęściej brzydko śmierdzi” – przestrzega Tomasz Oświeciński, ambasador kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji”.

Obejrzyj premierowy odcinek z Tomaszem Oświecińskim i dowiedz się, jak rozpoznać fałszywe oferty pracy:

Jak nie dać się nabrać na fałszywe oferty pracy?

Związek Banków Polskich, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, banki wraz z Policją przypominają:

Weryfikuj wiarygodność ofert – sprawdzaj stronę firmy i ogłoszenia bezpośrednio u źródła.

Nie wysyłaj skanów dokumentów w odpowiedzi na pierwsze etapy rekrutacji.

Zwracaj uwagę na szczegóły – podejrzanie wysokie zarobki lub warunki mogą świadczyć o oszustwie.

Chroń swoje dane osobowe i nie udostępniaj ich pochopnie.

Zgłaszaj podejrzane oferty administratorom serwisów ogłoszeniowych.

O kampanii

Kampania „Bankowcy dla CyberEdukacji” to wspólna inicjatywa Związku Banków Polskich, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz banków i Policji. Jej celem jest edukowanie użytkowników Internetu w zakresie cyberzagrożeń i budowanie świadomości, jak chronić siebie i swoich bliskich przed oszustami.